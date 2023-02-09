Химик Тимофеева: Мы ориентируется на принципы «зеленой» аналитической химии

Все проекты, номинированные на премию, невероятно важные для мировой науки. Поэтому получить признание своих трудов и награду из рук президента – невероятно ценно. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала доцент СПбГУ Ирина Тимофеева. В среду президент РФ Владимир Путин вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций.

«Работа нашей научной команды заключается в поиске новых природных веществ, которые можно было бы использовать в химическом анализе взамен токсичных», – рассказала кандидат химических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Тимофеева.

«Мы работаем с пищевыми продуктами, строительными материалами, биологическими жидкостями, объектами окружающей среды. Все зависит от конкретной проблемы. Например, была проблема выделения аммиака из стен новостроек – мы с командой нашли способы определения веществ, которые могут приводить к этой проблеме», – отметила собеседница.

«Современный мир ставит перед нами все новые задачи. Например, новые антибиотики, консерванты, которые раньше никто и не думал определять в пищевых продуктах – все это является сферой наших интересов. В своих работах, как я упоминала и в разговоре президентом, мы ориентируется на принципы «зеленой» аналитической химии. К ним относится отказ или как минимум снижение использования токсичных растворителей, автоматизация и миниатюризация химического анализа», – рассказала химик.

«Кроме того, к реализации своих проектов мы привлекаем и студентов. Сообща решаются все проблемы и тонкости таких важных исследований. Это очень интересный и при этом сложный процесс, но, когда мы совместными усилиями достигаем поставленной цели, – это бесценно», – добавила она.

«Когда раздался звонок, и я поняла, что нас ждут в Москве для вручения премии, я сначала не поверила. Позвонила своему коллеге Андрею, он подтвердил. Конечно, это очень престижная награда, а получить ее – это практически как выиграть в лотерею, потому что научных работ в нашей стране очень много и все они, безусловно, достойные. Думаю, экспертной комиссии приходится крайне сложно каждый год отбирать лучших их лучших», – поделилась эмоциями Тимофеева.

«Встречаться с президентом в Кремле было очень волнительно, мы с другими лауреатами осознавали ответственность момента и поддерживали друг друга. Кстати сказать, все награжденные оказались людьми с потрясающим чувством юмора, открытыми и общительными», – отметила она.

«Когда я была маленькая, я приходила с мамой в Кремль на экскурсию. А вчера я не только посмотрела его изнутри, но еще и лично встретилась с президентом. Сказать, что я нервничала, рассказывая главе государства о нашей работе, – это ничего не сказать. Я никогда не забуду эти эмоции и впечатления от встречи», – заключила молодая ученая.

Накануне, в День российской науки, глава государства Владимир Путин вручил в Кремле премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год и провел встречу с лауреатами.

Лауреаты премии, доценты Санкт-Петербургского госуниверситета Ирина Тимофеева и Андрей Шишов разработали материалы и методы, применяющиеся для анализа бетонных конструкций при строительстве домов.

Премию также получил сотрудник 12-го Центрального НИИ Минобороны, занимающегося ядерным оружием, Иван Фисенко. Он внес свой вклад в обороноспособность страны –придумал технологию испытаний сложных устройств. А также ученый из Казанского федерального университета Ирек Мухаматдинов, разработавший катализаторы для повышения нефтеотдачи пластов, и Александр Осадчиев из Института океанологии им. П. П.Ширшова РАН – его исследование арктических морей важно для работы в акватории Севморпути.

«Задачи перед вами стоят огромные. За короткий срок РФ предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, ИТ, промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, чтобы обеспечить технологический и производственный суверенитет», – подчеркнул глава государства.

Также в среду Путин на заседании Совета по науке и образованию призвал обновить стратегию научно-технологического развития РФ с учетом актуальных реалий. По его словам, нынешняя стратегия была принята в 2016 году, но с тех пор «ситуация поменялась».

Он добавил, что Россия не может позволить себе критическую зависимость от зарубежных разработок в приоритетных технологиях. Глава государства призвал сосредоточиться на технологиях и продукции, которые позволят обеспечить территориальную целостность и безопасность страны, работу здравоохранения, ЖКХ, энергетики, ключевых отраслей промышленности.

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