Стали известны лидеры рейтинга качества жизни в России

Лидерами рейтинга качества жизни в российских регионах стали Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО и Ханты-Мансийский АО, следует из данных Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Это уже второй рейтинг, первый составляли в 2021 году, тогда его лидерами стали Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский АО – Югра, передает ТАСС.

Также в списке лучших по качеству жизни регионов значатся Республика Татарстан, Белгородская область, Чеченская республика, Тульская и Калининградская области. Далее в списке Московская область, Севастополь и другие.

По словам президента РФ Владимира Путина, приятно и неожиданно, что Кабардино-Балкария на второе место вышла после Москвы по госулугам и сервисам, также он отметил рост в рейтинге Чеченской республики и Адыгеи.

В рейтинге оценивали 10 направлений, проводя чаще всего опросы.

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