Количество погибших в Турции в результате землетрясения превысило 16 тыс. человек

Число жертв землетрясения на турецкой территории увеличилось до 16 тыс. 170 человек, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.

«С сожалением сообщаю, что число погибших у нас составило 16 тыс. 170 человек. 64 тыс. 194 человек пострадали», – сказал Эрдоган, передает ТАСС.

Он уточнил, что также были разрушены 6 444 здания. По его словам, все дома восстановят за год.

Ранее вице-президент страны Фуат Окта сообщал о 14 351 погибшем.

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