Изрезанную хирургами Мадонну уже не спасти: пенсионерке с опухшим лицом вынесли приговор

Американская певица, танцовщица и продюсер Мадонна признана “Книгой рекордов Гиннесса” самой коммерчески успешной исполнительницей в истории. Действительно, для своего успеха артистка приложила не мало усилий. И речь здесь идет не только о грандиозных творческих проектах, но и о внешнем виде.

Мадонна для западного мира, да и вообще для многомиллионной армии поклонников сов сего света – это прежде всего образ. И к этому образу певица шла долгие годы, не боясь ложиться под нож хирургов, чтобы с возрастом выглядеть все моложе и моложе. Однако к 64 годам оказалось, что правду скрыть практически невозможно.

Сегодня пенсионерку американского шоу-бизнеса уже не спасти. Опухшее лицо даже после множества пластических операций не может скрывать возраст. Приговор певице вынес пластический хирург

Илья Алмазов, который в интервью Пятому каналу подробно разобрал фейс исполнительницы.

Эксперт обратил внимание на фотографию Мадонны, сделанную во время церемонии вручения премий “Грэмми”. По его словам, широкое лицо певицы в совокупности с маленькими глаза в первую очередь указывает на старение организма.

Он также подчеркнул, что с возрастом уголки глаз звезды опустились. Кроме того, увеличенные и растянутые мочки совсем не указывают на молодость. Пластический хирург также отметил, что с возрастом кожа носа утолщается, а кончик опускается. Эти же проблемы он зафиксировал у Мадонны.