 

“Заслужил”: 39-летний Тимати объявил о выходе на пенсию

09.02.2023, 17:00, Разное
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Когда человек достигает пика своей карьеры, то вольно-невольно начинает задумываться о том, когда стоит уйти на заслуженный отдых. Такие мысли появились, например, у 39-летнего рэпера и бизнесмена Тимура Юнусова, более известного как Тимати. В своем аккаунте в популярной соцсети он объявил, что выйдет на пенсию пораньше.

Вне всяких сомнений, Тимати имел в виду не выплаты, которые полагаются по достижении определенного возраста или за какие-то заслуги. Артист дал понять, что отойдет от дел как можно раньше, чтобы оставшуюся часть жизни можно было бы потратить на развлечения и отдых.

Тимати отметил, что жить в другой стране не хочет, потому что очень любит свою. Но ему также нравятся тропики, океан и серфинг, поэтому с удовольствием проводит время в других странах, где круглый год лето. Но чтобы почивать на лаврах, надо, как отметил сам Юнусов, как следует поработать.

“Работать надо быстрее и больше при желании выйти на раннюю пенсию”, – написал артист, который сейчас отдыхает в Центральной Америке.

Поклонники поддержали стремление Тимати уйти на заслуженный отдых как можно раньше. “Дядя Тимур, ты это заслужил”, “Каждый выбирает, что ему необходимо для счастья. И если тебе комфортно именно в этой точке, то и будь там”, – написали фанаты.


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