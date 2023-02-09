Как в тоталитарном государстве — в Швеции раскритиковали законопроект ЕС о кибербезопасности

Новый законопроект Евросоюза о кибербезопасности можно сравнить только с законами тоталитарных государств, пишет Nya Dagbladet. Такого мнения придерживается директор шведского VPN-провайдера Mullvad Ян Йонссон, который обрушился с критикой инициативы своей соотечественницы комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон. В настоящее время Еврокомиссия разрабатывает законодательную базу, которая значительно усилит наблюдение над общением европейцев.



AP

Европейская комиссия в настоящее время работает над новым законопроектом, который значительно усилит наблюдение за общением граждан Евросоюза. В случае принятия закона все телефонные звонки, текстовые сообщения, приложения для обмена сообщениями, электронные письма и многое другое будут отслеживаться. Это также относится к частным фотографиям и видео, сохранённым в облаке. За этим предложением стоит еврокомиссар от Швеции Илва Йоханссон, которая считает, что его следует использовать для предотвращения детской порнографии и груминга, пишет Nya Dagbladet.

Однако директор шведского VPN-провайдера Mullvad Ян Йонссон считает, что законопроекты такого рода посягают на частную жизнь людей и что их можно сравнить только с законами тоталитарных государств. В своей статье в газете Svenska Dagbladet Йонссон задаётся вопросом, почему журналисты не реагируют на инициативу соотечественницы, а шведское правительство и парламент молчат. Йонссон также упоминает о недавно принятом в Швеции законе о шпионаже, из-за которого потребовалось внести поправки в Конституцию страны, и считает, что это было сделано слишком легкомысленно и без обсуждения. По его мнению, тогда шведские журналисты «проснулись слишком поздно», отмечает издание.

Кроме того, руководитель VPN-сервиса также задаётся вопросом, почему люди не говорят о влиянии тоталитарной слежки на общество. Йонссон также удивляется, почему Йоханссон выдвигает предложение, которое было отклонено комиссаром ООН по правам человека и противоречит Европейской конвенции и Хартии прав ЕС. По мнению эксперта, еврокомиссар прикрывается темой заботы о детях и намеренно опускает обсуждение влияния тоталитарной слежки за обществом и нарушения основных прав людей. Он считает, что «смещение цели, которое происходит при массовой слежке», является большой проблемой, поскольку, как только такая система будет введена, станет легко «заменить фильтр», пишет Nya Dagbladet.

Как отмечается, искусственный интеллект систем наблюдения не отличается разборчивостью. К тому же Йонссон предупреждает, что самой серьёзной проблемой может стать усиление самоцензуры и что люди будут менять своё поведение потому, что будут знать, что за ними следят, резюмирует Nya Dagbladet.