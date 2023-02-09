Главный советник Байдена по России уходит в отставку

В США в отставку уходит советник президента США по РФ и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Эрик Грин, пишет Bloomberg. Как говорят его коллеги, он играл ключевую роль в формировании политики Вашингтона в отношении России, в том числе в том, что касается реакции на российскую спецоперацию в Донбассе.



AP

Главный советник президента США Джо Байдена по РФ и Центральной Азии в Совете национальной безопасности покидает свой пост, пишет Bloomberg. Эрик Грин отслужил на дипломатической службе больше 30 лет и собирается уйти в отставку.

«Эрик играл центральную роль в нашей работе здесь, в Совете национальной безопасности, возглавив задачу по привлечению к ответственности РФ и поддержке Украины. Его идеи и действия снова и снова оказывались ключевыми, и я безмерно благодарен ему за службу», — заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

В Белом доме Грин руководил управлением, которое занимается Россией и Центральной Азией, и координировал политику с руководством Совета национальной безопасности. В частности, он помог Байдену подготовиться к саммиту 2021 года с президентом РФ в Женеве и сыграл центральную роль в разработке ответа американской администрации на российскую спецоперацию в Донбассе, уточняет Bloomberg.