 

Россия увеличит производство (китайских) электромобилей

09.02.2023, 16:15, Разное
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Производство электромобилей в РФ увеличится в девять раз и достигнет 18 000 автомобилей к 2023 году. Об этом говорит статистика.

В 2022 году в РФ было произведено около 2 000 электромобилей. Существует также тенденция к расширению планов производства электромобилей. Ожидается, что в этом году годовой объем производства электромобилей удвоится и составит примерно 18 000 единиц. В 2024 году оно поднимется до 36 000.

В конце 2021 года РФ одобрила идею развития производства и использования электромобилей до 2030 года. Первый этап – запуск производства – был начат в прошлом году. Второй этап – увеличение спроса и рост загрузки производства – завершен.

Министерство промышленности и торговли уже реализовало ряд мер поддержки, которые помогут увеличить производство электромобилей и локализовать их компоненты. Это также будет стимулировать спрос на эти автомобили. Существующие меры включают специальные программы автокредитования и лизинга, субсидии на исследования и разработки, а также механизмы инвестиционных контрактов с производителями.

В 2022 году, напоминает правительство, в 12 регионах, пилотных по схеме быстрой зарядки, было установлено 439 станций. Андрей Белоусов (первый вице-премьер) заявил, что к 2024 году общее количество станций для зарядки в РФ должно составить около 3000. Это результат исключительно стратегической инициативы социально-экономического развития “Электромобиль и водородный автомобиль”.


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