Посол Анкары призывает не судить о переговорах по газовому хабу

Российско-турецкие переговоры по газовому хабу продолжаются, но прогнозировать их исход неправильно. Об этом РИА Новости заявил Алексей Ерхов (чрезвычайный и полномочный посол РФ в Анкаре).

Президенты РФ и Турции ранее просили Турцию изучить возможность создания турецкого газового хаба. Он может транспортировать поставки по “Северному потоку”. Александр Новак (вице-премьер РФ), сказал, что речь идет не только о создании торговой площадки для Турции, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок на юг. Он сказал, что другие страны также могут принять участие в проекте: Азербайджан, Катар, Алжир и Катар поставляют газ в Европу через южное направление.

“Пока еще слишком рано обсуждать конкретику. Переговоры уже ведутся, и вы не можете предсказать их результаты”, – сказал Ерхов.

Дипломат добавил, что партнеры не знают точных условий и иногда дают прогнозы. Сам же проект считается долгосрочным. Он рассчитан не на месяцы, а на годы. Поэтому важно в самом начале поставить все “на правильные рельсы”.