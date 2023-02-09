 

Посол Анкары призывает не судить о переговорах по газовому хабу

09.02.2023, 16:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российско-турецкие переговоры по газовому хабу продолжаются, но прогнозировать их исход неправильно. Об этом РИА Новости заявил Алексей Ерхов (чрезвычайный и полномочный посол РФ в Анкаре).

Президенты РФ и Турции ранее просили Турцию изучить возможность создания турецкого газового хаба. Он может транспортировать поставки по “Северному потоку”. Александр Новак (вице-премьер РФ), сказал, что речь идет не только о создании торговой площадки для Турции, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок на юг. Он сказал, что другие страны также могут принять участие в проекте: Азербайджан, Катар, Алжир и Катар поставляют газ в Европу через южное направление.

“Пока еще слишком рано обсуждать конкретику. Переговоры уже ведутся, и вы не можете предсказать их результаты”, – сказал Ерхов.

Дипломат добавил, что партнеры не знают точных условий и иногда дают прогнозы. Сам же проект считается долгосрочным. Он рассчитан не на месяцы, а на годы. Поэтому важно в самом начале поставить все “на правильные рельсы”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07.22 / Мнение: Протесты и бунты в мире в 2022-м году

31.07.22 / На турецком курорте российский турист убедил 10 украинцев принять гражданство РФ

28.06.20 / Гигантские ящерицы-людоеды живут в дебрях Австралии?

23.06.21 / В Думе утвердили список веских причин для преклонения колен на территории РФ

30.08.21 / Скандалы: Пиар-провалы крымских политиков

04.08.21 / “Мои девочки”: Шарлиз Терон поделилась редким видео с дочерьми Джексоном и Август

18.05.22 / Опубликован новый тизер кроссовера Chevrolet Equinox EV

09.01.23 / «Нарисовал мишень у себя на спине» — принца Гарри осудили за откровения о числе убитых им во время службы в Афганистане

16.11.20 / НАСА сертифицировало SpaceX Илона Маска для перевозки астронавтов, положив конец своей зависимости от России

20.06.21 / Как визуально сделать нос более тонким: лайфхак с пинцетом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика