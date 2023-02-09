Путин: Нацпроект по беспилотникам должен быть вскоре готов

Правительство РФ должно в ближайшее время сформировать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого – обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов. И, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства», – цитирует его ТАСС.

Путин добавил, что результаты всей большой совместной работы будут обсуждаться на специальном совещании весной. Он отметил, что в мероприятии примут участие представители министерств, ведомств, компаний, которые работают в этой области.

Ранее Путин поручил до сентября внести в нацпроекты и госпрограммы изменения, предусматривающие внедрение ИИ во всех отраслях экономики и соцсферы. Также президент поручил создать систему подготовки кадров для работы с беспилотниками.

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