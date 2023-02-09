 

Путин: Нацпроект по беспилотникам должен быть вскоре готов

09.02.2023, 15:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительство РФ должно в ближайшее время сформировать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого – обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов. И, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства», – цитирует его ТАСС.

Путин добавил, что результаты всей большой совместной работы будут обсуждаться на специальном совещании весной. Он отметил, что в мероприятии примут участие представители министерств, ведомств, компаний, которые работают в этой области.

Ранее Путин поручил до сентября внести в нацпроекты и госпрограммы изменения, предусматривающие внедрение ИИ во всех отраслях экономики и соцсферы. Также президент поручил создать систему подготовки кадров для работы с беспилотниками.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03.22 / Вице-премьер Болгарии выступила против поставок С-300 Украине

23.09.20 / Минюст Белоруссии оценил законность инаугурации Лукашенко

20.07.22 / Выбраны безопасные маршруты для транспортировки судов с зерном в Черном море

28.12.20 / WhatsApp прекращает работать на старых смартфонах

13.12.21 / В “Дії” невозможно сгенерировать COVID-сертификат. Минцифры обещает исправить технические проблемы в ближайшее время

16.12.20 / Назван способ вернуть деньги за истекший подарочный сертификат

03.03.21 / Гривна укрепилась по отношению к доллару и евро

23.12.20 / Guardian – совместный воздушный патруль России и Китая заставил Токио и Сеул поднять в небо истребители

19.09.20 / “Голос” представил первую десятку списка на выборы в Киевсовет

01.04.21 / В “Голосе” рассказали, как будут решать конфликт внутри фракции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика