Депутаты новой волны поддержали развитие отечественной науки

В преддверии Дня российской науки депутаты новой волны реализовали ряд инициатив, нацеленных на поддержку отечественной науки, технологического суверенитета и кадрового потенциала России.

В частности, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, инициированный председателем комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым и депутатом новой волны, первым заместителем председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александром Мажугой.

Новый закон расширяет перечень организаций, в которых студенты могут проходить практику. Теперь в него будут включены ИП, нотариусы, адвокаты, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также все субъекты, которые подлежат обязательной процедуре государственной регистрации и лицензирования.

«Считаю, что для образовательной системы нашей страны это важное изменение. И оно, я уверен, поможет качественно улучшить уровень подготовки молодых специалистов», – отметил Мажуга, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

О развитии кадрового потенциала и поддержке «молодой науки» говорили и на местах. Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко встретилась с губернатором Курской области Романом Старовойтом и заручилась поддержкой правительства Курской области в проведении II Межрегионального открытого конкурса студенческих выпускных квалификационных работ в виде стартап-проектов на предоставление грантов.

Депутат сообщила, что в этом году география конкурса расширена. Студенты любого вуза из всех регионов Центрального федерального округа (кроме Москвы и Московской области) могут подать заявку на участие и побороться за 1 миллион рублей. В этом году в конкурсе, инициированном Харченко, будет 7 победителей.

В преддверии Дня российской науки член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина пообщалась с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым о том, чем гордится область в плане отечественного производства. Депутат сообщила, что «два дня провела в регионе на производствах-передовиках по технологическому суверенитету нашей страны».

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш обратил внимание на развитие прикладной науки в Томской области. Депутат дал старт пробегу электрокаров, организованному томским производителем инновационных зарядных устройств для электроавтомобилей – компанией «Икстроник». Инженеры-энтузиасты протестируют российский электроавтомобиль «Эволют» на трассе Москва – Томск.

«Зимняя дорога до родного города должна развеять распространенные фобии отечественных автолюбителей, связанных с эксплуатацией электромобиля зимой и поездками на них на далекие расстояния», – рассказал Самокиш о замысле исследователей.

День российской науки отмечается в РФ ежегодно 8 февраля. Развитие отечественной науки является безусловным приоритетом российского государства и, несмотря на санкции, сегодня Россия остается одним из лидеров научного и технологического мира. В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Десятилетия науки и технологий, обозначив три ключевые задачи: поддержка молодых ученых, вовлечение исследователей в решение важнейших задач развития России, популяризация науки.

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