 

В Киеве не смогли демонтировать памятник генералу Ватутину

09.02.2023, 15:45, Новости дня
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Демонтаж памятника генералу Николаю Ватутину в Киеве пошел не по плану, так как сдвинуть его с постамента не смогли даже с помощью подъемного крана, сообщило украинское издание «Вести».

По его данным, по памятнику стучали, его жгли и пилили, пытались резать автогеном, но это не помогло, передает ТАСС.

Также на месте сноса заметили пожилого жителя Киева, которые пришел выразить протест в связи с происходящим. Полиция не дала ему подойти к памятнику. На место демонтажа также пришла бывшая первая леди Украины Марина Порошенко.

Ранее сообщалось, что рекомендацию убрать памятник дало министерство культуры Украины 27 января.

Генерал армии Николай Ватутин в годы Великой Отечественной войны командовал войсками 1-го Украинского фронта, которые освобождали Киев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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