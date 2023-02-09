 

Больше не Пресняков: внук Пугачевой после переезда в Америку отказался от своего имени

09.02.2023, 15:39, Разное
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Несколько месяцев
назад внук Аллы Пугачевой покинул Россию. Официально он никак не комментировал
свой отъезд, но судя по социальным сетям, 31-летний Никита Пресняков вовсю
обживается на новом месте. Новые друзья, новая работа… и новое имя.

Молодой человек
активно снимает клипы зарубежным звездам. Как утверждает внук Пугачевой, после
переезда он начал работать со легендами музыки и уже попал во все СМИ. Вот
только автором клипов выступает не Никита Пресняков, а Nick Pres.

Поклонники не
сразу поняли, почему наследник Аллы Пугачевой отказался от своего имени. В комментариях
в социальных сетях развернулась целая дискуссия. Скорее всего, иностранцам
просто непривычно произносить полное имя клипмейкера, поэтому он сократил его
до более понятного.

Больше не Пресняков,
а Прес поставил на паузу свою музыкальную карьеру и целиком ушел в продакшн.
Ранее внук Аллы Пугачевой рассказывал о съемках видеоролика на Гавайях. Туда же
он взял и свою жену Алену Краснову, чтобы отдохнуть пару дней и провести время
с любимой. Кроме этого, Пресняков теперь живет совсем рядом с матерью. Кристина
Орбакайте тоже перебралась за океан к мужу и дочери.


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