Больше не Пресняков: внук Пугачевой после переезда в Америку отказался от своего имени

Несколько месяцев

назад внук Аллы Пугачевой покинул Россию. Официально он никак не комментировал

свой отъезд, но судя по социальным сетям, 31-летний Никита Пресняков вовсю

обживается на новом месте. Новые друзья, новая работа… и новое имя.

Молодой человек

активно снимает клипы зарубежным звездам. Как утверждает внук Пугачевой, после

переезда он начал работать со легендами музыки и уже попал во все СМИ. Вот

только автором клипов выступает не Никита Пресняков, а Nick Pres.

Поклонники не

сразу поняли, почему наследник Аллы Пугачевой отказался от своего имени. В комментариях

в социальных сетях развернулась целая дискуссия. Скорее всего, иностранцам

просто непривычно произносить полное имя клипмейкера, поэтому он сократил его

до более понятного.

Больше не Пресняков,

а Прес поставил на паузу свою музыкальную карьеру и целиком ушел в продакшн.

Ранее внук Аллы Пугачевой рассказывал о съемках видеоролика на Гавайях. Туда же

он взял и свою жену Алену Краснову, чтобы отдохнуть пару дней и провести время

с любимой. Кроме этого, Пресняков теперь живет совсем рядом с матерью. Кристина

Орбакайте тоже перебралась за океан к мужу и дочери.