 

«Aнтисемит» и «путинист» — жену вокалиста Pink Floyd возмутили высказывания Роджера Уотерса

09.02.2023, 15:00, Разное
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Вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор поддержал свою жену Полли Самсон, которая назвала Роджера Уотерса «антисемитом» и «апологетом Путина». Как пишет Daily Mail, гнев 60-летней Самсон вызвали недавние высказывания Уотерса в адрес Джо Байдена и политики Израиля на оккупированных территориях.


AP

Напряжённость между участниками легендарной рок-группы Pink Floyd не спадает: вокалист Дэвид Гилмор поддержал жену Полли Самсон, которая написала ряд текстов для группы, и согласился с тем, что Роджер Уотерс — «антисемит» и «апологет Путина». Как пишет Daily Mail, ранее 60-летняя Самсон выступила с вереницей провокационных заявлений о 79-летнем Уотерсе — по-видимому, в ответ на статью, где тот высказался об Израиле.

Она твитнула Уотерсу, что тот «антисемит до мозга костей» и «насквозь прогнил», назвав его вдогонку «апологетом Путина, лжецом, вором, лицемером, налоговым уклонистом, фонограмщиком, женоненавистником и завистливым эгоистом».

Бас-гитарист Уотерс назвал эти утверждения «в корне неверными» и «провокационными», заверив при этом, что «прислушивается к мнению насчёт своей позиции».

Вскоре после этого 76-летний Гилмор поддержал жену в социальных сетях, назвав каждое её слово «сущей правдой».

Как напоминает издание, недавно Уотерс дал интервью немецкому журналу The Berliner Zeitung, где осудил обвинения в антисемизме. Поделившись ссылкой в соцсетях, музыкант написал: «Правда освобождает. Особенно на фоне возмутительной и подлой клеветнической кампании израильского лобби, чтобы очернить меня и выставить антисемитом, коим я никогда не был и не буду».

В статье Уотерс высказал ряд противоречивых мнений, в том числе что «Путин не больше гангстер, чем Джо Байден».

Так, он заявил: «Главная причина, почему Украину накачивают оружием, — это, безусловно, прибыль военной промышленности. И вот я думаю: неужели Путин хуже гангстер, чем Джо Байден и все те, кто рулит американской политикой со времён Второй мировой? Я не уверен. Путин же не вторгался во Вьетнам или Ирак, так ведь?»

Ещё он заметил, что Израиль устраивает «геноцид», и сравнил его действия с тем, как вела себя Великобритания «во времена колониального владычества».

Он сказал: «Мы ставили себя выше коренных народов, как и израильтяне в Палестине. Но на самом деле, всё было совсем иначе — и израильских евреев это тоже касается».

Вскоре после того, как Уотерс поделился ссылкой на статью, Самсон опубликовала собственный твит — по-видимому, ему в ответ. Вскоре после этого команда Уотерса опубликовала ответ: «Роджер Уотерс в курсе подстрекательских и в корне неверных комментариев Полли Самсон и полностью их опровергает. В настоящее время он консультируется с юристами насчёт встречных действий».


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