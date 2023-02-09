Скандалы: Крепкая мотивация

В России выросло потребление водки на человека

Потребление водки на душу населения в России выросло в прошлом году на 4% и составило 5,2 л. В 2021-м динамика была чуть меньше — плюс 2% на человека. Такие данные «Известиям» предоставили в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). Этот показатель растет на фоне общего увеличения продаж этого напитка почти на 6% — до 7,3 млн декалитров.

Как правило, росту потребления спиртных напитков способствуют социально-экономические и психологические кризисы, считают эксперты. А в прошлом году дополнительное влияние оказал и уход части импортных премиальных брендов крепкой продукции — виски, рома и других напитков.

Остались дома

Прошлый год продемонстрировал серьезные результаты с точки зрения оборотов водки — в рознице он вырос почти на 6%, до 7,3 млн декалитров. В результате потребление этого напитка на душу населения в РФ выросло на 4% и составило 5,2 л в год. Такие данные «Известиям» предоставил Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). Организация считала показатель на основе официальной статистики о легальных продажах напитка и числе населения в стране. Во внимание брали фактуру Росалкогольрегулирования (РАР) и Росстата.

Лидерами по покупкам водки на человека стали Сахалинская область — 11,8 л (в 2021 году — 11,9 л), Магаданская — 11 л (10,9 л), Коми — 10,4 л (не изменился), Карелия — 9,8 л (9,3 л), Ненецкий автономный округ — 9,2 л (не изменился). Из пятерки в этом году выпала Чукотка. «Известия» направили запросы в администрации этих регионов.

Показатели на этих территориях близки к общим продажам алкоголя (без учета пива) на человека в стране — они составляют в среднем 15 л. К примеру, Магаданская область выпивает столько же водки, сколько люди в целом покупают спиртного, предположим, в Волгоградской области — 11,2 л на человека.

Время для кризиса

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз в беседе с «Известиями» уточнил, что социально-экономические и психологические кризисы, как правило, вызывают в России рост потребления крепкого спиртного в пределах 5%. Аналогичная тенденция есть и в других странах. Более того, в прошлом году дополнительное влияние на рынок и людей оказал уход части импортных премиальных брендов крепкой продукции — виски, рома и других напитков.

— Для среднего класса в России водка не является основным крепким напитком, но оставшиеся без активного заграничного отдыха мужчины в стране увеличили потребление всей категории «крепкого», на этот раз включая водку, — заметил эксперт. — Что касается топ-5 регионов по потреблению этого напитка, то следует сказать, что сам по себе показатель на этих территориях небольшой.

Если взять Сахалинскую область, то в среднем потребитель выпивает 11,8 л водки в год или 1 л в месяц, пояснил эксперт. Если же учитывать лишь реальных потребителей легального спиртного, то их всего около 30% населения. Получается, что целевая аудитория этого напитка в регионе потребляет около 3,5 л водки в месяц, то есть по 0,9 л в неделю.

Вадим Дробиз добавил, что Всемирная организация здравоохранения считает, что для здоровья безопасно потребление до 8 л спирта в год на душу населения. То есть речь идет о 20 л — это 1,6 л в месяц (водки или другого крепкого напитка) и 0,41 л в неделю.

Потребление действительно «крепчает», сказал «Известиям» вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. По его мнению, это обусловлено двумя причинами. В марте 2022 года часть зарубежных брендов виски, рома и так далее притормозили свои поставки в РФ либо покинули страну. Люди переключились на премиальную водку, причем продолжили ее покупать даже после того, как в РФ легализовали параллельный импорт зарубежных марок. Их средняя цена стала выше, чем до ухода брендов, а маркетинговых бюджетов на скидки — меньше.

«Известия» направили запрос в Минздрав. Министерство еще не представляло свои данные по потреблению спиртного, а прогнозы и ориентиры ведомство не раскрывает. В 2021 году оно сообщало, что с 2008-го потребление алкоголя на душу населения в пересчете на чистый спирт в РФ ежегодно снижалось: с 15,7 до 9,1 л соответственно.

От одного к другому

В статистике Росалкогольрегулирование учитывает именно легальные розничные продажи спиртного, сказали «Известиям» в службе. Поэтому рост потребления водки по итогам 2022-го иллюстрируют тренд, который заметен в последние годы. Речь идет об «обелении» рынка, сказали там. В службе подчеркнули, что, по сути, потребление не увеличивается, растут лишь законные производство и розничные продажи. Потребитель отказывается от приобретения опасного, контрафактного спиртного, подчеркнули в РАР.

В Союзе производителей алкогольной продукции добавили: средний нелегальный объем потребления водки в стране составляет 25%.

— Показатель увеличения легальных продаж в некоторых регионах является положительным фактором и говорит только о том, что этот регион в течение года проводил активную работу по пресечению незаконного производства и продаж суррогата, — отметил глава союза Игорь Косарев. — Тот факт, что объем легального потребления водки на человека в стране вырос на 4%, тоже не является показателем роста общего потребления. Скорее это говорит лишь о том, что Минфин, РАР, силовые организации и индустрия провели успешный год в борьбе с бутлегерами.

Этот успех положительно скажется и на здоровье людей, страдающих от алкогольных суррогатов, а также на бюджете страны, который дополнительно получил несколько десятков миллиардов рублей, добавил Игорь Косарев.

Евгения Перцева

Оригинал материала: “Известия”