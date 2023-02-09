В Кремле не исключили новые теракты исполнителями взрывов на «Северных потоках»

В любом месте могут произойти новые теракты при участии совершивших взрыв на «Северных потоках», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что теракт на «Северных потоках» – очень опасный прецедент, если кто-то его совершил единожды, он может это совершить в любой точке мира второй раз. Кроме того, по его словам, в мире ограниченное количество стран, способных осуществить подобный саботаж, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля рассказал, что Москва пыталась участвовать в следствии по «Северным потокам», но доступ к делу не получила.

«Россия уже предприняла по состоянию на сегодня много очень энергичных попыток, чтобы получить возможность участвовать в расследовании, получить хоть какую-то информацию. К сожалению, наши попытки были отвергнуты, доступ к информации мы так и не получили. Но, безусловно, соответствующие службы оставляют эту тему на повестке дня», – сказал Песков.

Кроме того, он отметил, что Россия видит попытки молчаливого сворачивания международного расследования терактов на газопроводах.

Ранее Сеймур Херш заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировала Норвегия.

В Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.

—