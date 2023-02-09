Дана оценка финансовым потерям Турции от землетрясений

Возможные потери Турецкой Республики от разрушительных землетрясений оцениваются в 4 млрд долларов, полагает международное рейтинговое агентство Fitch.

Оценка экономических потерь пока трудно оценима, поскольку ситуация развивается, но, вероятнее всего, потери превысят 2 млрд долларов и могут дойти до 4 млрд долларов и более, заявили в агентстве, передает ТАСС.

Между тем турецкий вице-президент Фуат Окта заявил, что, по последним данным, число погибших увеличилось до 14 тыс. 351 человека.

До этого президент страны Тайип Эрдоган заявлял, что погибшими числятся 14 тыс. 14 человек.

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