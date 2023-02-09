Дана оценка финансовым потерям Турции от землетрясений
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Возможные потери Турецкой Республики от разрушительных землетрясений оцениваются в 4 млрд долларов, полагает международное рейтинговое агентство Fitch.
Оценка экономических потерь пока трудно оценима, поскольку ситуация развивается, но, вероятнее всего, потери превысят 2 млрд долларов и могут дойти до 4 млрд долларов и более, заявили в агентстве, передает ТАСС.
Между тем турецкий вице-президент Фуат Окта заявил, что, по последним данным, число погибших увеличилось до 14 тыс. 351 человека.
До этого президент страны Тайип Эрдоган заявлял, что погибшими числятся 14 тыс. 14 человек.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет