 

Дана оценка финансовым потерям Турции от землетрясений

09.02.2023, 14:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Возможные потери Турецкой Республики от разрушительных землетрясений оцениваются в 4 млрд долларов, полагает международное рейтинговое агентство Fitch.

Оценка экономических потерь пока трудно оценима, поскольку ситуация развивается, но, вероятнее всего, потери превысят 2 млрд долларов и могут дойти до 4 млрд долларов и более, заявили в агентстве, передает ТАСС.

Между тем турецкий вице-президент Фуат Окта заявил, что, по последним данным, число погибших увеличилось до 14 тыс. 351 человека.

До этого президент страны Тайип Эрдоган заявлял, что погибшими числятся 14 тыс. 14 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07.20 / Мэр Сеула, предположительно, покончил жизнь самоубийством

11.09.21 / Интеграция Беларуси и РФ происходит со скоростью улитки – экс-глава МИД Литвы Вайтекунас

16.11.21 / Опубликована новая информация о будущих iPhone 14

01.02.21 / Нейробиолог: Люди быстро станут зависимы от вживленного в мозг чипа

01.01.21 / Руслан Щербань: С убийцей отца я встречался в тюрьме в 2012 году. Он расплакался, как ребенок

21.02.21 / Определены сроки серийных поставок танков «Армата»

24.07.20 / Устенко: Украинские евробонды разместили под 7,25% на 12 лет. Это выгоднее, чем в начале июля, когда Смолий эмоционально хлопнул дверью

23.10.20 / Байден обвинил Трампа в бездействии в вопросе вмешательства в выборы в США. Трамп ответил, что всегда был жестким с Россией

15.09.20 / Китай запустил с морской платформы ракету с девятью спутниками

07.06.22 / Минобороны показало уничтожение норвежских самоходных установок на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика