Российские войска за сутки уничтожили более 315 украинских военных

Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады терробороны и 14-й механизированной бригады ВСУ возле Табаевки, Гряниковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ликвидированы порядка 30 военнослужащих, три пикапа, одна американская артиллерийская система М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 116-й бригады териториальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ у Райгородока и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянского лесничества. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 110 военнослужащих, три бронемашины, установка РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов рядом с Подлиманом Харьковской области, отчитались в Минобороны.

В ходе наступательных действий «Южной» группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожены до 90 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М109 «Paladin», а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Недалеко от пунктов Авдеевка, Славянск и Малиновка ДНР уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ, сообщил Конашенков.

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Угледара и Водяного ДНР.

За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 85 военнослужащих, танк, три машины пехоты, гаубица «МСТА-Б», самоходная артустановка «Гвоздика» и две гаубицы Д-20 и Д-30. Возле Угледара уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за последние сутки уничтожены гаубица «МСТА-Б» и три крупнокалиберных миномета ВСУ.

Кроме того в районах населенных Николаевки и Чернобаевки Херсонской области поражены четыре склада боеприпасов ВСУ, перечислили в Минобороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 83 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 116 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

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