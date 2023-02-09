 

Российские войска за сутки уничтожили более 315 украинских военных

09.02.2023, 14:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады терробороны и 14-й механизированной бригады ВСУ возле Табаевки, Гряниковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ликвидированы порядка 30 военнослужащих, три пикапа, одна американская артиллерийская система М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 116-й бригады териториальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ у Райгородока и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянского лесничества. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 110 военнослужащих, три бронемашины, установка РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов рядом с Подлиманом Харьковской области, отчитались в Минобороны.

В ходе наступательных действий «Южной» группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожены до 90 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М109 «Paladin», а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Недалеко от пунктов Авдеевка, Славянск и Малиновка ДНР уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ, сообщил Конашенков.

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Угледара и Водяного ДНР.

За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 85 военнослужащих, танк, три машины пехоты, гаубица «МСТА-Б», самоходная артустановка «Гвоздика» и две гаубицы Д-20 и Д-30. Возле Угледара уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за последние сутки уничтожены гаубица «МСТА-Б» и три крупнокалиберных миномета ВСУ.

Кроме того в районах населенных Николаевки и Чернобаевки Херсонской области поражены четыре склада боеприпасов ВСУ, перечислили в Минобороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 83 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 116 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10.20 / В горсовете Харькова отрицают, что Кернес потерял речь из-за инсульта и COVID-19

11.08.20 / Названо главное отличие белорусских протестов от украинского Майдана

26.11.20 / Лавров раскритиковал главу МИД Германии за русофобию

10.08.21 / “Это был недосмотр, мы глубоко сожалеем”. Red Bull извинилась за дрифт на Софийской площади

03.05.22 / Пентагон признал невозможность контролировать поставляемое Украине оружие

03.08.20 / Эксперты рассказали об уникальности людей с карими глазами

29.12.21 / WION – «зелёную» китайскую Олимпиаду грозит омрачить пекинский смог

27.11.20 / Шойгу оценил соединения ВДВ нового типа

15.10.21 / Во Франции с 2022 года запретят продажу многих фруктов и овощей в пластиковой упаковке

28.08.20 / Москва оценила призыв эстонского депутата к НАТО вмешаться в дела Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика