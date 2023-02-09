 

“Почувствовал себя плохо”: Еле дышащему Бедросу Киркорову экстренно вызвали скорую

09.02.2023, 14:19, Разное
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На днях поклонников поп-короля отечественной эстрады шокировала новость о госпитализации его отца. СМИ сообщали о том, что у 90-летнего Бедроса Филипповича диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения. Позже на связь вышел представитель Филиппа Киркорова, заверив, что состояние у его родственника стабильное, и находится он дома.

Кто-то этой информации поверил, кто-то – нет. Впрочем, певец навряд ли уехал отдыхать за границу, если бы с отцом произошло что-то страшное. Однако сегодня в СМИ появились очередные тревожные новости о состоянии Бедроса Филипповича: пишут, что ему якобы потребовалась помощь медиков.

По данным РИА ФАН, сиделка, которая присматривает за престарелым отцом Филиппа Киркорова, экстренно вызвала скорую.

“Артист почувствовал себя плохо”, – сообщают телеграм-каналы.

Эстрадный певец якобы еле дышит (с затруднениями), а также у него упало давление. Отмечается, что эти симптомы наблюдаются уже на протяжение двух дней, а терапевт диагностировал у отца поп-короля бронхит. Более того, сиделка рассказала, что во время крайнего обследования у артиста выявили около одного литра жидкости в правом легком.

К счастью, его знаменитый сын уже вернулся домой в Россию. Так что, если появившаяся в СМИ информация окажется правдой, то Филипп Киркоров будет рядом с больным отцом.


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