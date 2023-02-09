 

В Подмосковье полицейский застрелял напавшего на него злоумышленника

09.02.2023, 14:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Настоящая полицейская драма разыгралась в минувшую среду, 8 февраля, в Подмосковье. Сотрудник правоохранительных органов застрелил злоумышленника во время задержания. Об этом сообщает издание “Вести Подмосковья” со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

По данным RT, мужчина пытался угнать автомобиль в городе Пушкине, однако бдительный хозяин машины вызвал полицию. Злоумышленник при виде правоохранителей попытался скрыться в одном из частных домов.

Как уточняет “Радио 1”, добравшимся до дома полицейским хозяин дома объяснил, что злоумышленник угрожал расправой ему и его беременной супруге и скрылся на втором этаже. На лестнице мужчина попытался атаковать сотрудника при помощи металлического предмета, однако получил смертельное ранение.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02.23 / Почти 500 тысяч человек — в Великобритании проходит крупнейшая за десятилетие забастовка

12.07.22 / Московских школьников научат проектировать беспилотники

01.02.22 / Мнение: Куравлев Наш!

12.01.21 / Скандалы: «Вот тебе, бабушка, и Дубай»…

12.01.22 / Казахстан откажется от вакцины на основе крови Назарбаева в пользу «Спутника V»

11.06.22 / “Лисьи”, цветные и со стразами: семь модных вариантов бровей

07.09.22 / От кожи до полоски: что носить тем, кто не любит джинсы

20.07.21 / Летняя беззаботность и фольклорный кутюр: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

03.01.23 / Крематории не справляются — Китай охвачен новой эпидемией COVID-19

22.02.21 / СК начал проверку в отношении рабочих, потушивших для профилактики Вечный огонь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика