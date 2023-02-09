В Подмосковье полицейский застрелял напавшего на него злоумышленника

Настоящая полицейская драма разыгралась в минувшую среду, 8 февраля, в Подмосковье. Сотрудник правоохранительных органов застрелил злоумышленника во время задержания. Об этом сообщает издание “Вести Подмосковья” со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

По данным RT, мужчина пытался угнать автомобиль в городе Пушкине, однако бдительный хозяин машины вызвал полицию. Злоумышленник при виде правоохранителей попытался скрыться в одном из частных домов.

Как уточняет “Радио 1”, добравшимся до дома полицейским хозяин дома объяснил, что злоумышленник угрожал расправой ему и его беременной супруге и скрылся на втором этаже. На лестнице мужчина попытался атаковать сотрудника при помощи металлического предмета, однако получил смертельное ранение.