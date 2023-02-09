 

Уже давно: Бондарчук подыскал замену разродившейся Андреевой

09.02.2023, 14:18, Разное
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Режиссер Федор
Бондарчук появился на премьере сериала “Фишер”. Главные роли в
картине сыграли Иван Янковский и Александра Бортич. Показал состоялся в кинотеатре
“Художественный” в Москве. Федор Сергеевич с удовольствием позировал
для камер, однако, без супруги.

Вторая жена
режиссера Паулина Андреева, с которой он в отношениях уже 6 лет, давно не
появляется на совместных мероприятиях. Поклонники строю разные догадки. Кто-то
считает, что актриса посвящает свое время материнству, ведь маленькому Ивану только
летом исполнится два года. Другие же говорят, что в семье режиссера случился разлад
и второй громкий развод уже не за горами.

Хорошо, что для
фотографий Федор Бондарчук подыскал замену разродившейся Паулине Андреевой. Режиссер
позировал вместе с Анной Михалковой, которая тоже посетила премьеру “Фишера”.
Уже давно кинодеятелей связывает дружба и хорошие отношения.

Паулина недавно
засветила на съёмках клипа одного телеведущего. Тогда девушка сыграла с чужим
мужчиной любовь, да так убедительно, что поклонники приписали настоящий роман.
Федор Бондарчук никак не отреагировал на такие заявления, но пока с Паулиной не
появлялся.


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