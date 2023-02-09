Уже давно: Бондарчук подыскал замену разродившейся Андреевой

Режиссер Федор

Бондарчук появился на премьере сериала “Фишер”. Главные роли в

картине сыграли Иван Янковский и Александра Бортич. Показал состоялся в кинотеатре

“Художественный” в Москве. Федор Сергеевич с удовольствием позировал

для камер, однако, без супруги.

Вторая жена

режиссера Паулина Андреева, с которой он в отношениях уже 6 лет, давно не

появляется на совместных мероприятиях. Поклонники строю разные догадки. Кто-то

считает, что актриса посвящает свое время материнству, ведь маленькому Ивану только

летом исполнится два года. Другие же говорят, что в семье режиссера случился разлад

и второй громкий развод уже не за горами.

Хорошо, что для

фотографий Федор Бондарчук подыскал замену разродившейся Паулине Андреевой. Режиссер

позировал вместе с Анной Михалковой, которая тоже посетила премьеру “Фишера”.

Уже давно кинодеятелей связывает дружба и хорошие отношения.

Паулина недавно

засветила на съёмках клипа одного телеведущего. Тогда девушка сыграла с чужим

мужчиной любовь, да так убедительно, что поклонники приписали настоящий роман.

Федор Бондарчук никак не отреагировал на такие заявления, но пока с Паулиной не

появлялся.