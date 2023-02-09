А раньше-то как было? – Личное мнение

Мы тут все смеёмся над успехами дамочек в возрасте по уходу за собой — слишком уж перестарались!

То лицо раздуто, то губы торчком. А я тут фоточки из старины глубокой посмотрела:



Фото: Соцсети

Слева — барышне 18. Справа — 35.

И давайте теперь обсудим, как было лучше — сейчас или в прошлом?

Стало очевидно, что прогресс не стоит на месте?

Наука делает жизнь человечества лучше и удобнее год от года, и мы все пользуемся её плодами. Даже самые ярые эко-активисты применяют всё-таки не лопух, ромашковый отвар и мох, а туалетную бумагу, антиперсперанты и гигиенические прокладки.

Это — такие же, кстати, продукты химпрома, как эффективная уходовая косметика.

С лопухом мы будем выглядеть как на фото. Без современных научных достижений в области косметологии получается как-то так.

И искать нужно не супер-эко-состав на банке, а доверять тем, кто использует науку во благо нам и нашему внешнему виду.

Российскую уходовую косметику «Гельтек» производят люди, делающие ставку на науку и открытость. Создают средства «как для себя» и в том числе и для себя. А также для продвинутых, думающих, придирчивых потребителей, которые не ведутся на маркетинговые лозунги и хотят знать: почему имеет смысл выбрать именно этот продукт.

«Гельтек» — производитель с 30-летним опытом. Разработка и производство — полностью российские. В каждом средстве — максимально возможное количество активов, которые дополняют и усиливают эффекты друг друга.

«Гельтек» открыто показывает своё производство в телеграм-канале «Гельтек за стеклом» и даже предлагает подписчикам участвовать в тестировании новых продуктов. А новинки появляются регулярно.

Например, вот продукт зимы 2022-2023: зимний гель для лица для всей семьи Ceramide Skin Saver.

● Идеален для зимней защиты, поскольку не содержит воды, а потому не усиливает потерю влаги.

● Убирает шелушения на лице и теле (губы, локти, кожа вокруг глаз, кутикула).

● Помогает регенерации кожи после пилингов.

● Выравнивает тон кожи, придаёт матовость.

В основе геля: биоцерамидный комплекс, масла авокадо, календулы, арганы, витамины F, A, E.

Косметику «Гельтек» можно купить в Л’Этуаль, Рив Гош, Золотом Яблоке. Онлайн продаётся на WildBerries и других маркетплейсах.

А вы предпочитаете натуральный отвар для ухода за собой?

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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