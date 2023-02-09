 

ERR – на демонтаж советских памятников в Эстонии потратят €1,42 млн

09.02.2023, 13:35, Разное
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Министерство финансов Эстонии предложит удовлетворить запрос министерства обороны о покрытии расходов на ликвидацию из публичного пространства советских памятников. Как передаёт ERR, министерство обороны ходатайствует о выделении на эти цели из правительственного резерва €1,42 млн. На месте демонтированных объектов установят нейтральные знаки с надписью «Жертвы Второй мировой войны».


AP

На заседании правительства 9 февраля Министерство финансов Эстонии предложит удовлетворить запрос министерства обороны о покрытии расходов на ликвидацию из публичного пространства советских памятников. Как передаёт ERR, министерство обороны ходатайствует о выделении из правительственного резерва €1,42 млн.

К настоящему времени были удалены 64 памятника, предстоит демонтировать около 150, говорится в повестке заседания правительства. Работа по демонтажу и установке нейтральных надгробных знаков продолжается и зимой.

В начале января сообщалось, что правительство выделит €916 405 на демонтаж советских военных памятников. На покрытие расходов на деятельность рабочей группы по переносу памятников было выделено €60 тыс.

Как напоминает портал, летом в Эстонии была создана рабочая группа по памятникам, которая дала оценку каждому объекту с учётом его исторической, культурной и художественной ценности. Памятники, которые комиссия признала ценными, переносятся в музеи или на кладбища. На месте демонтированных объектов устанавливается нейтральный знак с надписью «Жертвы Второй мировой войны».


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