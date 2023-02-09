 

Консульство США в Петербурге переедет в бывший общественный туалет

09.02.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Администрация
Санкт-Петербурга обязала консульство США в течение недели переехать из здания в
центре Северной столицы, признанное аварийным. 

В начале января
специалисты обследовали особняк, который диппредставительство занимало с 1991
года, и пришли к неутешительным выводам – на здании обнаружены многочисленные
трещины, в том числе в несущих стенах.

«Выявленные
деформации могут стать причиной обрушения верхних этажей, поэтому необходимо
срочно начать реставрацию. Согласно действующему законодательству, такие здания
признаются аварийными и не подлежат эксплуатации», – написал вице-губернатор Петербурга
Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

По оценкам
экспертов, реконструкция здания потребует не менее двух лет. На время проведения
работ Смольный выделил американскому консульству
подвальное помещение в историческом центре города.

«У нас не
такой большой маневренный фонд, а консульство должно располагаться в центре.
Тем более, это временно, только на время ремонта», – рассказал глава
администрации Центрального района Павел Голубев.

В подвале, в
котором через две недели должно открыться диппредставительство, находился один
из крупнейших в Ленинграде общественных туалетов на 100 посадочных мест.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08.22 / Мнение: Зелёные бесы захватывают Россию

07.02.22 / Диетолог Островская предупредила о вреде помидоров для людей с заболеваниями ЖКТ

19.01.23 / После нескольких лет «лихорадочного найма» Microsoft сообщила о планах уволить 10 тыс. сотрудников

09.08.22 / Чудеса в Лурде

27.11.21 / Мнение: Покушение на убийство

29.11.22 / ABC Nyheter – в Норвегии объявили о военных учениях истребительной авиации НАТО

20.09.20 / Лукашенко запретил белорусам моложе 35 лет выезжать за границу

21.11.21 / Валерий Гаркалин не боялся смерти после кончины жены

25.06.22 / Мнение: ФРГ и блокада Ленинграда

20.01.22 / Мнение: “Построй АЭС”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика