Консульство США в Петербурге переедет в бывший общественный туалет
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Администрация
Санкт-Петербурга обязала консульство США в течение недели переехать из здания в
центре Северной столицы, признанное аварийным.
В начале января
специалисты обследовали особняк, который диппредставительство занимало с 1991
года, и пришли к неутешительным выводам – на здании обнаружены многочисленные
трещины, в том числе в несущих стенах.
«Выявленные
деформации могут стать причиной обрушения верхних этажей, поэтому необходимо
срочно начать реставрацию. Согласно действующему законодательству, такие здания
признаются аварийными и не подлежат эксплуатации», – написал вице-губернатор Петербурга
Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.
По оценкам
экспертов, реконструкция здания потребует не менее двух лет. На время проведения
работ Смольный выделил американскому консульству
подвальное помещение в историческом центре города.
«У нас не
такой большой маневренный фонд, а консульство должно располагаться в центре.
Тем более, это временно, только на время ремонта», – рассказал глава
администрации Центрального района Павел Голубев.
В подвале, в
котором через две недели должно открыться диппредставительство, находился один
из крупнейших в Ленинграде общественных туалетов на 100 посадочных мест.
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