Консульство США в Петербурге переедет в бывший общественный туалет

Администрация

Санкт-Петербурга обязала консульство США в течение недели переехать из здания в

центре Северной столицы, признанное аварийным.

В начале января

специалисты обследовали особняк, который диппредставительство занимало с 1991

года, и пришли к неутешительным выводам – на здании обнаружены многочисленные

трещины, в том числе в несущих стенах.

«Выявленные

деформации могут стать причиной обрушения верхних этажей, поэтому необходимо

срочно начать реставрацию. Согласно действующему законодательству, такие здания

признаются аварийными и не подлежат эксплуатации», – написал вице-губернатор Петербурга

Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

По оценкам

экспертов, реконструкция здания потребует не менее двух лет. На время проведения

работ Смольный выделил американскому консульству

подвальное помещение в историческом центре города.

«У нас не

такой большой маневренный фонд, а консульство должно располагаться в центре.

Тем более, это временно, только на время ремонта», – рассказал глава

администрации Центрального района Павел Голубев.

В подвале, в

котором через две недели должно открыться диппредставительство, находился один

из крупнейших в Ленинграде общественных туалетов на 100 посадочных мест.

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