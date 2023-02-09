Мнение: Будни в Москве…

Сегодня в 15 часов в Тушинском районном суде Москвы начнется оглашение приговора в отношение рейдерской группировки, осуществившей первый захват активов основателя фирмы «Партия» Александра Минеева. На скамье подсудимых – пятеро. Это Боголюбский С.С. , Егорова Ю.О. , Казиев К.М. , Куриленко Д.В. , Сулейманов О.С. .

Этих рейдеров, нагло подделавших документы и переписавших на себя активы Минеева, разоблачил еще сам бизнесмен. Но уголовное дело о захвате активов было возбуждено уже после убийства Минеева.

А была еще одна рейдерская группировка. Которая сработала куда более хитроумно. Об этой истории рассказывал в программе «Атака из Лондона. Эпилог».

Планировал сегодня быть в Тушинском суде. Но буквально вчера узнал, что на сегодня же в 15:30 в Мещанском суде – заседание о продление ареста Павла Врублевского. Об этой истории тоже рассказывал:

Понятное дело, что быть одновременно в двух судах не смогу. Решил идти на «дело Врублевского». Потому что в Тушинском суде, думаю, будут и другие журналисты, расскажут. А вот Павел Врублевский почему-то мало кому интересен.

Про уголовное дело в отношении Врублевского практически не пишут. И это притом, что Врублевский был ключевым свидетелем в «шпионском деле», по которому полковника ФСБ Сергея Михайлова приговорили к 22 годам колонии строго режима за измену Родине.

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