Песков не подтвердил и не опроверг телефонный разговор Путина и Плотницкого по делу MH17

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг телефонную беседу Владимира Путина с бывшим главой ЛНР Игорем Плотницким и напомнил, что в записи не говорится о вооружениях.

«Мы знаем, что была опубликована запись предположительного телефонного разговора, которая стала публичной, в ней ни слова не говорится ни о каких о вооружениях, если предположить, что разговор мог быть настоящим. Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции, но там не говорится ни слова о вооружениях», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что других разговоров никто не публиковал, потому комментировать это не представляется возможным.

Представитель Кремля напомнил, что Россия не участвует в расследовании авиакатастрофы с крушением рейса MH17 в 2014 году, потому не может принимать эти результаты, также для таких заявлений нет обоснований.

Ранее в Гааге на пресс-конференции по расследованию авиакатастрофы включили якобы запись телефонной беседы Плотницкого с российским лидером в 2017 году, при этом беседа не касалась малазийского Boeing. Следователи заявили, что это говорит о причастности Путина к событиям на востоке Украины.

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