 

СК назвал зарплаты иностранных наемников на Украине

09.02.2023, 13:04, Новости дня
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Наемники из других стран в Украине получают зарплату в размере от 30 до 100 тыс. гривен (от 815,5 до 2718,4 долларов), заявили в пресс-службе Следственного комитета.

Следователи получили неопровержимую информацию о поощрении Киевом при поддержке Запада участия наемников в боевых действиях, установлены данные о вербовке, обучении и участии таких лиц, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Наемники получают денежные вознаграждения в размере от 30 до 100 тыс. гривен.

Предъявлены обвинения в наемничестве пяти участникам «Грузинского национального легиона», прибывшим на Украину весной 2022 года с польской территории. Эти боевики прошли подготовку, их распределили в боевые подразделения. Один из них имеет награду «Украина превыше всего».

Ведомство указало, что грузинский легион – часть «Интернационального легиона обороны Украины», в который включают прибывших иностранных наемников. При этом Киев пытается любыми способами скрыть данные о личностях этих боевиков.

СК отметил, что для осложнения опознания тел погибших наемников ВСУ отсекают им кисти и головы.

На прошлой неделе в бюро судмедэкспертизы в Луганске из зоны СВО доставили тела трех человек без документов, у двух из них не было голов и кистей. В ходе осмотров при них нашли мобильные телефоны. Фото и видео с устройств позволили установить, что это – польские наемники. Установлена личность одного из погибших, тело которого не обезобразили.

Ранее военный стратег австрийского Минобороны полковник Маркус Райснер заявил, что Киев не нуждается в натовских солдатах, поскольку те уже находятся в зоне спецоперации в качестве наемников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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