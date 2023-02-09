Песков поразился непопулярности расследования Херша по «Северным потокам» на Западе

Расследование американского журналиста Сеймура Херша по «Северным потокам» не получило широкого распространения среди западных стран, это не может не удивлять, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, представителям СМИ необходимо внимательно подходить к новой информации, так как публикацию господина Херша о предполагаемой причастности Белого дома за организацию акта саботажа в Балтийском море на Западе мало распространили, это удивляет, передает РИА «Новости».

Также Песков отметил, что опубликованное расследование Херша указывает на необходимость открытого международного следствия.

«Оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания невозможно», – сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что с российской стороны уже были заявления об указывающих на причастность англосаксов данных.

«Статья примечательна глубиной анализа, стройностью изложения. Скажем так, обходить ее вниманием как минимум было бы несправедливо. Особенно для такой страны как Германия, которая, собственно, в результате этого террористического акта была лишена очень важного энергообъекта», – подчеркнул Песков.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как именно известный разоблачитель рассказал о причастных к уничтожению «Северных потоков».

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