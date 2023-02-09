В Новосибирске после взрыва газа вспыхнул пожар в жилом доме

В четверг, 9 февраля, рано утром произошел взрыв бытового газа в жилом доме в Новосибирске. В результате чрезвычайного происшествия обрушился подъезд пятиэтажного строения, расположенного по адресу: улица Линейная, дом №39.

Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на главу региона Андрея Травникова. В дальнейшем в жилом доме вспыхнул пожар. По поручению губернатора, на месте ЧП проводится спасательная операция.

Кроме того, на место взрыва выехали следователи. Уже возбуждено уголовное дело, уточняет RT. По данным портала VSE42.RU, трагедия унесла жизни минимум троих человек. В экстренных службах уточнили, что в результате взрыва газа в Новосибирске часть жителей дома оказались под завалами, некоторых уже извлекли.