 

Кто папаша? Загулявшая на чужбине молодуха Петросяна предъявила беременное пузо

09.02.2023, 12:57, Разное
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Татьяна Брухунова, став женой прославленного комика, кажется, проживает лучшую жизнь. Носит брендовые вещи, хвастается модными луками, путешествует. Недавно, кстати, молодая мамочка побывала в Стамбуле. Жена Евгения Петросяна буквально загуляла: ходила по улочкам, заглядывала в дорогие бутики, посещала музеи и вкусно ела.

Вернувшись в Москву, праздник жизни у Татьяны Брухуновой не закончился. Практически сразу по прилете она отправилась на бэйби шауэр к своей подруге Елизавете Моряк. Актриса ждет ребенка и в честь скорого появления на свет первенца собрала звездных гостей. Внимание собравшихся, конечно было сконцентрировано на округлившемся животике будущей мамы.

Кстати, актрису в положении увидели не только ее близкие, приглашенные на вечеринку. Жена Евгения Петросяна предъявила беременное пузо подруги своим подписчикам, заботливо сняв его на камеру и опубликовав в микроблоге. Далекие от мира шоу-бизнеса и личной жизни Лизы Моряк наверняка задались вопросом: “А кто папаша?”. Татьяна Брухунова запечатлела и его: на видео в кругу гостей замечен счастливый Сарик Андреасян.

Супруга известного комика также дала понять россиянам, что на бэйби шауэр отправилась не с пустыми руками. Виновнице праздника она вручила довольно небольшую охапку цветов.

“Я несу шикарный букет!” – похвалилась своим подарком жена Евгения Петросяна.


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