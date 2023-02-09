Кто папаша? Загулявшая на чужбине молодуха Петросяна предъявила беременное пузо

Татьяна Брухунова, став женой прославленного комика, кажется, проживает лучшую жизнь. Носит брендовые вещи, хвастается модными луками, путешествует. Недавно, кстати, молодая мамочка побывала в Стамбуле. Жена Евгения Петросяна буквально загуляла: ходила по улочкам, заглядывала в дорогие бутики, посещала музеи и вкусно ела.

Вернувшись в Москву, праздник жизни у Татьяны Брухуновой не закончился. Практически сразу по прилете она отправилась на бэйби шауэр к своей подруге Елизавете Моряк. Актриса ждет ребенка и в честь скорого появления на свет первенца собрала звездных гостей. Внимание собравшихся, конечно было сконцентрировано на округлившемся животике будущей мамы.

Кстати, актрису в положении увидели не только ее близкие, приглашенные на вечеринку. Жена Евгения Петросяна предъявила беременное пузо подруги своим подписчикам, заботливо сняв его на камеру и опубликовав в микроблоге. Далекие от мира шоу-бизнеса и личной жизни Лизы Моряк наверняка задались вопросом: “А кто папаша?”. Татьяна Брухунова запечатлела и его: на видео в кругу гостей замечен счастливый Сарик Андреасян.

Супруга известного комика также дала понять россиянам, что на бэйби шауэр отправилась не с пустыми руками. Виновнице праздника она вручила довольно небольшую охапку цветов.

“Я несу шикарный букет!” – похвалилась своим подарком жена Евгения Петросяна.