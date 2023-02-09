 

Удивительное сходство: наследница Золотухина дебютировала в кино

09.02.2023, 12:56, Разное
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В московском кинотеатре
прошла премьера новой картины “Праведник”. Фильм посвящен подвигу
советского офицера, который спас из Белоруссии 200 евреев. Наследие Великой
Отечественной войны продолжает жить, как и живет наследие знаменитых советских
актеров. В картине снялась наследница Валерия Золотухина.

Юная Мария Золотухина
— дочь старшего сына Валерия Золотухина Денис. Мужчина связал свою жизнь совсем
с другой сферой, а вот внучка последовала по стопам бабушки и дедушки. Именно
Нина Шацкая помогала девушке поступать в театральный вуз. В 2013 году из жизни
ушел Валерий Золотухин, а в 2021 и его супруга.

25-летняя Мария до
работы в кино успела оказаться в театре. Она состоит в труппе театра “Сатирикон”
под руководством Константина Райкина. Кстати, он тоже посетил премьеру “Праведника”
— поддержать молодую актрису. Возможно, именно он первым заметил удивительное
сходство Марии и Валерия Золотухина.

Для премьеры
девушка выбрала скромный наряд в черном цвете. Волосы были убраны назад, а в
руках Мария держала черную сумку. Внешне она очень похожа на своего звездного
дедушку, теперь предстоит узнать и манеру актерской игры внучки Валерия Золотухина.


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