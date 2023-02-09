Удивительное сходство: наследница Золотухина дебютировала в кино

В московском кинотеатре

прошла премьера новой картины “Праведник”. Фильм посвящен подвигу

советского офицера, который спас из Белоруссии 200 евреев. Наследие Великой

Отечественной войны продолжает жить, как и живет наследие знаменитых советских

актеров. В картине снялась наследница Валерия Золотухина.

Юная Мария Золотухина

— дочь старшего сына Валерия Золотухина Денис. Мужчина связал свою жизнь совсем

с другой сферой, а вот внучка последовала по стопам бабушки и дедушки. Именно

Нина Шацкая помогала девушке поступать в театральный вуз. В 2013 году из жизни

ушел Валерий Золотухин, а в 2021 и его супруга.

25-летняя Мария до

работы в кино успела оказаться в театре. Она состоит в труппе театра “Сатирикон”

под руководством Константина Райкина. Кстати, он тоже посетил премьеру “Праведника”

— поддержать молодую актрису. Возможно, именно он первым заметил удивительное

сходство Марии и Валерия Золотухина.

Для премьеры

девушка выбрала скромный наряд в черном цвете. Волосы были убраны назад, а в

руках Мария держала черную сумку. Внешне она очень похожа на своего звездного

дедушку, теперь предстоит узнать и манеру актерской игры внучки Валерия Золотухина.