Кнопки регулировки громкости на флагманах Pixel 7 Pro теперь отваливаются

Николас Сьютрич, редактор Android Centrals, заявил, что у его флагманского смартфона Google Pixel 7 Pro регулятор громкости выпал “сам по себе”. Другие владельцы тоже жаловались.

Сьютрич объясняет, что он носил свой телефон без чехла, но никогда не ронял его. Он также редко пользовался телефоном, так как это был его “запасной” смартфон. Кнопка регулировки громкости на Pixel 7 Pro выпала, когда он достал его из кармана. Компания Google была готова отремонтировать телефон по гарантии. Проблема была вызвана неправильным обращением с ним. Хотя журналист не стал заменять смартфон, он вставил кнопку и заметил щелкающий звук при попытке нажать на нее. Это было то, чего раньше никогда не происходило. После “ремонта” кнопку по-прежнему можно извлечь, и для этого не требуется никаких дополнительных усилий.

Скутрич обнаружил множество подобных жалоб в Интернете. Во время прогулки я достал смартфон из кармана, чтобы сделать снимок. Но тут регулятор громкости пропал. Непонятно, что произошло и где он находился. Один из пострадавших сказал, что телефон находился у меня всего три дня”.