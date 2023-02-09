 

Итальянский бизнес не хочет спешно покидать Россию, считает посол

09.02.2023, 12:10, Разное
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Россия постепенно теряет роль Италии как ключевого торгового партнера в Европе. Однако Сергей Разов, посол РФ в Италии, заявил, что итальянские бизнесмены не планируют прекращать свою деятельность в Италии.

Италия постепенно теряет свое значение и роль основного торгового партнера России. Итальянские предприниматели не спешат уходить из России, где на этом рынке работало более 400 итальянских фирм. Они работали в РФ в течение многих лет и заработали много денег. Российский дипломат заявил, что секторальные санкции набирают все большую разрушительную силу. Они охватывают каждую новую область двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества.

По словам Разова, на перспективы двустороннего торгового или экономического сотрудничества негативно влияет “общая международная ситуация”, турбулентность на мировых рынках и, самое главное, прогрессирующие санкции России, к которым однозначно присоединилась Италия.


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