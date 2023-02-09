 

Посол Андрей Маслов: Греческий бизнес не планирует прекращать закупки российского газа

09.02.2023, 12:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам посла РФ в Афинах Андрея Маслова, в посольство РФ в Греции не поступало сообщений о намерениях местных компаний нарушить договоренности о поставках российского газа. Вместо этого начали закупать российский СПГ.

Посол Андрей Маслов заявил, что “публично греческое руководство выступает за полный отказ от российского газа, но трудно предсказать, когда Греция сможет это сделать”. Маслов использовал данные Национальной статистической службы Греции, чтобы показать, что природный газ, нефть и продукты были самыми важными статьями греческого импорта в Россию на 2022 год. “Газпром экспорт” заключил долгосрочные соглашения на поставку российского газа с тремя греческими операторами. Обе стороны выполнили свои контрактные обязательства.

“Мы не получали никаких указаний на то, что местные структуры планируют досрочно расторгнуть соглашения. Дипломат заявил, что в прошлом году Афины импортировали российский СПГ в дополнение к трубопроводному газу, который они используют в рамках существующих соглашений”, – когда посла попросили прокомментировать заявления Кириакоса Митчелса, премьер-министра Греции. Он заявил, что хотя в Греции нет собственной добычи природного газа, местные эксперты считают, что потенциал для разработки этих месторождений все еще находится на ранней стадии. Он заявил, что целью является превращение Греции в энергетический хаб, через который “нужный” газ может идти транзитом в Восточную Европу и на Балканы. Маслов заявил, что даже местные эксперты не могут предсказать, когда такие планы будут реализованы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10.21 / 158-летняя избирательница пришла в студию CNN и подтвердила, что голосовала за Байдена

18.01.22 / Мнение: Cкромная дореволюционная архитектура, тоска по городовому и контроль строек дронами

06.02.23 / Мнение: Кто пустил Пригожина в военный самолет?

19.01.23 / В ходе крещенских купаний в Подмосковье найден шлем Александра Македонского

04.04.21 / “Только старый рентген”

27.09.22 / “Намекают на аборт”: врачи вынесли матери особенного ребенка Бледанс страшный вердикт

12.12.21 / Девушка решила похудеть и изменилась до неузнаваемости, теперь эту красавицу не узнают даже друзья

15.12.21 / Купите это немедленно: в пандемию выросло число спонтанных покупок

29.12.22 / Кортни Лав назвала Курта Кобейна и Лану Дель Рей единственными “настоящими гениями” современности

29.03.22 / Мнение: Доллар падает, газ продаётся за рубли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика