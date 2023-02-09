Посол Андрей Маслов: Греческий бизнес не планирует прекращать закупки российского газа

По словам посла РФ в Афинах Андрея Маслова, в посольство РФ в Греции не поступало сообщений о намерениях местных компаний нарушить договоренности о поставках российского газа. Вместо этого начали закупать российский СПГ.

Посол Андрей Маслов заявил, что “публично греческое руководство выступает за полный отказ от российского газа, но трудно предсказать, когда Греция сможет это сделать”. Маслов использовал данные Национальной статистической службы Греции, чтобы показать, что природный газ, нефть и продукты были самыми важными статьями греческого импорта в Россию на 2022 год. “Газпром экспорт” заключил долгосрочные соглашения на поставку российского газа с тремя греческими операторами. Обе стороны выполнили свои контрактные обязательства.

“Мы не получали никаких указаний на то, что местные структуры планируют досрочно расторгнуть соглашения. Дипломат заявил, что в прошлом году Афины импортировали российский СПГ в дополнение к трубопроводному газу, который они используют в рамках существующих соглашений”, – когда посла попросили прокомментировать заявления Кириакоса Митчелса, премьер-министра Греции. Он заявил, что хотя в Греции нет собственной добычи природного газа, местные эксперты считают, что потенциал для разработки этих месторождений все еще находится на ранней стадии. Он заявил, что целью является превращение Греции в энергетический хаб, через который “нужный” газ может идти транзитом в Восточную Европу и на Балканы. Маслов заявил, что даже местные эксперты не могут предсказать, когда такие планы будут реализованы.