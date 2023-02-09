Год Кролика наступил: делаем ободок с ушками (инструкция и фото)

Наступил Новый год, символом которого является Кролик. Симпатичный ободок с ушками станет не только эффектным аксессуаром для посещения вечеринок на протяжении всего года, но также и красивым украшением для ребенка для утренника в детском саду.

Делаем своими руками

Для создания милого аксессуара купите заранее ободок для волос.

Отрежьте кусочек толстой проволоки и сложите напополам. Это будет ухо кролика. Размер выбирайте сами, исходя из размера ободка.

Отрежьте полосочку тюля и прикрепите к уху вдоль с помощью клеевого пистолета. Прикрепите готовое ушко к ободку сверху чуть левее центра. По аналогии сделайте второй экземпляр и зафиксируйте его рядом с первым (чуть правее от центра).

Теперь можно украсить аксессуар цветами. Живые, естественно, не подойдут, а вот искусственные будут вполне уместны.

Желательно подобрать не листья, а бутоны. Прикрепите цветки по центру ободка между ушками, а также по бокам с помощью клеевого пистолета.

Можете украсить таким образом ободок до самых кончиков, но лучше этого не делать и оформить только центральную часть.

Тогда при ношении ободок не будет натирать, а концы можно будет спрятать за волосами.

Можете дополнительно оформить аксессуар по своему вкусу. Например, прикрепить к одному ушку милый маленький бантик. Либо украсить ободок бусинами и глиттером.