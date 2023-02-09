 

Мнение: Австралийцам разрешат есть грибы

09.02.2023, 11:50, Разное
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Псилоцибин и МДМА будут применять в Австралии для лечения посттравматического расстройства и депрессии. Вернулся австралийский наёмник с Украины, кричит во сне от кошмаров, а ему добрый доктор прописывает грибочки, для настроения (ссылка).

С одной стороны, здравое зерно тут есть. Привычный алкоголь, вполне легальный в Австралии, наносит неизмеримо больший вред, чем грибы, причём не только здоровью пьющего, но и тем, кто его окружает. Это не моё мнение и не пропаганда, это медицинский факт, подтверждённый большим количеством исследований.

С другой стороны, запрещённые вещества опасны уже хотя бы тем, что они запрещены:

— можно отравиться некачественным товаром;
— можно очень надолго сесть в тюрьму;
— можно пострадать от общения с плохими людьми;
— можно по незнанию использовать вещество неверно: как те четыре студента, которые повредили зрение в 1967, разглядывая солнце под ЛСД.

Помогает ли легалайз оздоровить общество, пересадить наркоманов с тяжёлых наркотиков на лёгкие и лишить их мотива для совершения преступлений, вопрос спорный. Одни резко «за», другие резко «против», при этом среди сторонников легалайза есть убеждённые трезвенники, а среди противников — заядлые любители нелегального досуга.

Обе стороны приводят убедительные построения и ссылаются на исследования, которые на поверку обычно оказываются или неполными, или предвзятыми, или даже фальсифицированными. Если с воздействием на конкретно взятый организм всё понятно, современная медицина позволяет получить точные данные, то с воздействием веществ на общество такой определённости нет.

Кроме того, вопрос легалайза сильно заряжен политически, поэтому сторонники и противники этого способа занимаются «сбором вишенок» — выбирают приятные им новости, а потом делают вид, будто букет ссылок на статьи из жёлтой прессы — убедительное доказательство вреда (или пользы) запретов.

Лично я пока что не определился. Если раньше доводы сторонников легалайза казались мне более убедительными, то теперь я настроен более скептически: у меня недостаточно фактов, чтобы составить мнение по этому вопросу. Может быть, вы снабдите меня сейчас такими фактами в комментариях — тогда я с радостью подновлю свою картину мира.

Ясно одно. Если Австралия добровольно решила поставить на себе эксперимент, нам остаётся только пожелать антиподам удачи. Мы внимательно изучим их опыт, а потом или включим грибы в протоколы лечения, или признаем их бесполезность для медицины. Ситуация выигрыш-выигрыш: в любом случае мы получаем ценную информацию, а страдают в случае чего только австралийцы.

Полагаю, это справедливо, по двум причинам.

Во-первых, австралийцы зловредны и агрессивны — они принимают деятельное участие в прокси войне США против России. Во-вторых, Россия в 1917 выплатила научный долг планете на несколько веков вперёд, став подопытным кроликом в масштабнейшем и бесчеловечном эксперименте. Даже если австралийцы легализуют все лёгкие наркотики сразу или, скажем, сделают их употребление принудительным, этого всё равно будет недостаточно, чтобы нас догнать.

Источник: Место для дискуссий


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