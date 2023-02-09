 

SpaceX ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами

09.02.2023, 11:45, Новости дня
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Американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками, потому что не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей, сообщила президент компании Гвинн Шотвелл.

По ее словам, Starlink не предназначался для использования в качестве оружия и в SpaceX не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях, но украинцы использовали его такими непреднамеренными способами, пишет «Коммерсант» со ссылкой Reuters.

При этом она отказалась пояснить, как именно компания ограничила управление военными дронами через Starlink.

Ранее российские войска нанесли удар высокоточным снарядом «Краснополь», уничтожив полевой штаб и центр связи вооруженных сил Украины в Угледаре, обнаруженные по работе терминала Starlink.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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