Эксперт Перенджиев: Заявление SpaceX об интернете для ВСУ может быть провокацией

В SpaceX не могли не понимать, что система Starlink будет использоваться ВСУ в военных целях. Не исключено, что сообщения об ограничениях в работе спутников – провокация, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Александр Перенджиев. Ранее SpaceX отключила услугу интернета Starlink для военных дронов Украины.

«Любые поставки США или ЕС происходят с припиской «на гуманитарные цели». Разработки Маска – не исключение. Изначально было понятно, что системы Starlink подходят для использования в военных нуждах. И непонятно, что должно было сдерживать ВСУ от их применения», – сказал Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

«На Западе все это понимали с самого начала. Другое дело, что там в совершенстве освоили искусство «запудривания мозгов». Поэтому доверять заявлениям компании SpaceX достаточно трудно. Илон Маск часто говорил о намерениях перестать спонсировать систему Starlink в рамках ее использования ВСУ, но потом все вставало на свои места», – напомнил собеседник.

«Задача подобных сообщений проста – сделать Россию более расслабленной, заставить действовать на фронте необдуманно. Даже само предположение о том, что Starlink может перестать работать в разгар поставок западных вооружений, звучит подозрительно. Ведь система в том числе используется для координации работы техники», – акцентирует эксперт.

«Однако, говоря о сложностях в использовании Starlink, можно отметить, что ВСУ полагаются на данную систему чересчур сильно. Они в какой-то мере как подростки – без гаджета в руках ощущают себя беспомощными. Украинские военные настолько привыкли к технологическим новинкам, что попросту забывают, как обходиться собственными силами», – считает собеседник.

«Мы же до сих пор учим наших солдат ориентированию на местности, в том числе с использованием подручных средств – карты или компаса. Это очень хорошая практика, забывать о которой было бы преступлением», – подчеркивает эксперт.

SpaceX отключила услугу интернета Starlink для военных дронов Украины, так как компания не хочет, чтоб украинские военные использовали Starlink в наступательных целях, информирует Reuters.

Спутниковый интернет-сервис SpaceX Starlink «никогда не предназначался для использования в качестве оружия», сообщила президент компании Гвинн Шотвелл. «Однако украинцы использовали его таким образом, который был непреднамеренным и не являлся частью какого-либо соглашения», – добавила она.

Отмечается, что Украина использовала беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций противника, ведения дальнего огня и сброса бомб. Теперь же компания «предприняла меры», чтобы ограничить эти возможности. Что именно было сделано, Шотвелл уточнять не стала.

Ранее в Минобороны Украины сообщили о формировании рот операторов ударных беспилотников, оснащенных терминалами спутниковой связи Starlink. До этого отмечалось, что ВСУ в Артемовске получили десятки терминалов Starlink.

При этом в октябре минувшего года Маск написал в Twitter, что Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, но он продолжит «бесплатно финансировать украинское правительство».

Несколькими днями ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink в Украине и предложил это сделать Пентагону. Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Маску скандал вокруг интернета для ВСУ, а также как отсутствие интернета сказывается на боеспособности украинских солдат.

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