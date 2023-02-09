 

Ставшая мужиком дочь Шукшиной показала грудь толпе зевак: любит внимание

09.02.2023, 11:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

33-летняя дочь
актрисы и телеведущей Марии Шукшиной и ее первого студенческого супруга Артема
Трегубенко после беременности и рождения сына увлеклась бодибилдингом. И хотя
поначалу родные были против регулярных походов в спортзал и контролю за
питанием, девушка сумела отстоять свое право на занятия спортом.

Поклонники видели
путь превращения дочери Шукшиной из хрупкой девушки в грубого спортсмена. По
мнению некоторых, ставшая мужиком Анна Шукшина должна также развивать гибкость
и плавность. И девушка прислушалась к советам, правда, буквально.

Наследница Марии
Шукшиной показала свои женские формы, чтобы доказать — мужика тут нет. Анна показала
толпе зевак — своим подписчикам грудь и бедра, снявшись в откровенной фотосессии.
Те, кто давно следят за ней в социальных сетях говорят: она просто любит
внимание.

Напомним, что в
2014 году дочь Шукшиной родила сына Вячеслава. К сожалению, брак Анны распался
и сейчас она реже афиширует свою личную жизнь. У Анны, Марии, Лидии Николаевны
и других членов семьи Шукшиных напряженные отношения — это и споры за наследство,
и политические разногласия, и разные образы жизни.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.22 / Скандалы: Клан Елбасы

18.01.22 / Мнение: Плохое пугало

06.09.22 / Скандалы: Как курьеры «Тинькофф» поссорились с банком из-за выплат

05.05.21 / Наркологи просят россиян не прерывать резко первомайский запой

08.01.23 / Джесси Джей сообщила о беременности — спустя год, как потеряла первенца

16.10.22 / ZDF – газохранилища Германии заполнены на 95%, но пережить зиму всё равно будет непросто

06.05.22 / Мнение: 10 лет без права перемен…

27.01.23 / Мнение: О холодном душе вместо танков для Украины… «Tanke schön»?

22.12.22 / Аргентинский стиль milipili: яркий макияж, ретро-стиль и комфорт – главные особенности тенденции (как к ней адаптироваться)

26.11.21 / Мнение: Зачем Украине переворот?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика