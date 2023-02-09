Ставшая мужиком дочь Шукшиной показала грудь толпе зевак: любит внимание

33-летняя дочь

актрисы и телеведущей Марии Шукшиной и ее первого студенческого супруга Артема

Трегубенко после беременности и рождения сына увлеклась бодибилдингом. И хотя

поначалу родные были против регулярных походов в спортзал и контролю за

питанием, девушка сумела отстоять свое право на занятия спортом.

Поклонники видели

путь превращения дочери Шукшиной из хрупкой девушки в грубого спортсмена. По

мнению некоторых, ставшая мужиком Анна Шукшина должна также развивать гибкость

и плавность. И девушка прислушалась к советам, правда, буквально.

Наследница Марии

Шукшиной показала свои женские формы, чтобы доказать — мужика тут нет. Анна показала

толпе зевак — своим подписчикам грудь и бедра, снявшись в откровенной фотосессии.

Те, кто давно следят за ней в социальных сетях говорят: она просто любит

внимание.

Напомним, что в

2014 году дочь Шукшиной родила сына Вячеслава. К сожалению, брак Анны распался

и сейчас она реже афиширует свою личную жизнь. У Анны, Марии, Лидии Николаевны

и других членов семьи Шукшиных напряженные отношения — это и споры за наследство,

и политические разногласия, и разные образы жизни.