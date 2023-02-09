 

“Вот уже 24 года”: Пойманный на измене Агутин вывел в люди тайную любимую

09.02.2023, 11:15, Разное
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Звезды российской эстрады в браке уже более 20 лет, а встречаться начали еще раньше. Многие считают их союз образцовым, однако между супругами не всегда все было гладко. Многие помнят, как артиста поймали на измене: пока Анжелика Варум спала в своем номере, Леонид Агутин обжимался с таинственной незнакомкой.

Новость тогда разлетелась по прессе, а пара оказалась на грани развода. К счастью, певица оказалась мудрой и не дала браку разрушиться. С тех пор супруги души друг в друге не чают. К тому же, им есть ради кого жить в мире и гармонии. Дочь Елизавета – еще одна любимая женщина в жизни артиста. И без прикрас ее можно назвать тайной, ведь народу он показывает ее не часто, видимо, так сильно оберегая свое золотце!

Но сегодняшний день – исключение. Леонид Агутин, можно сказать, вывел наследницу в люди, разместив в своем микроблоге ее свежие фотографии. Как оказалось, девушка отмечает свой день рождения, а потому артист посвятил ей трогательные строки.

“Вот уже 24 года родители любят тебя, гордятся тобой и верят в твою звезду”, – написал муж Анжелики Варум.

Звездный отец восхитился своей дочерью и заверил, что более чем доволен человеком, который родился в их с певицей любви. Поклонники музыканта присоединились к его поздравлениям, а также принялись гадать, на кого же похожа Елизавета. В комментариях под публикацией Леонида Агутина большинство посчитало, что она – копия Анжелики Варум.


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