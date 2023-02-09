«Только они и работали» – IT-компания уволила всех «токсичных» сотрудников и обанкротилась через 12 минут

Неудачей закончился эксперимент по внедрению так называемого «этичного горизонтального сейфспейса» в одной из IT-компаний.

Её владелец на профильном сайте рассказал, что после увольнения всех «токсичных» работников фирма моментально коллапсировала – оказалось, что все остальные даже не намеревались работать.

Всё началось с того, что один из молодых сотрудников пожаловался на своего начальника. Тот пытался заставить его соблюдать принятые в компании правила по оформлению документации, однако стажёр считал, что к нему придираются и упорно отправлял на проверку неправильные варианты. В конце концов высшему руководству поступила аргументированная жалоба: старший разработчик в очередном из писем подчинённому ни разу не употребил слова «пожалуйста» и «прошу», а также ставил точки в конце каждого предложения, чем нанёс «тяжёлый моральный харм». После того, как молодой сотрудник прочитал фразу «делай так, как прописано в стандартах», он упал в обморок, а затем записался к дорогостоящему психотерапевту за счёт компании и взял отпуск на 180 дней из-за производственной травмы.

Пытаясь разрешить ситуацию, руководство предприятия наняло антикризисных специалистов, которые объяснили всем разработчикам, как нужно вести себя, чтобы никто не посчитал их действия или слова оскорбительными. Часть из них после этого уволились, а некоторые объяснили своё видение ситуации, изобилующее непечатными рекомендациями о том, куда следует поместить эти требования. Они были уволены уже по требованию кризис-менеджеров. Всего через 12 минут после принятия последнего такого решения фирма обанкротилась и осталась должна крупную сумму специалистам по сейф-спейсу.

– Получилось, что вот эти токсичные сотрудники одни и работали, – говорит бывший совладелец фирмы. – Остальные начали заказывать таблички с местоимениями и попробовали разработать корпоративный кодекс по безопасному взаимодействию, но через пять минут устали и ушли на обед.

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