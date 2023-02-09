 

Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют

09.02.2023, 10:50, Разное
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Россия и Иран обсуждают возможность использования цифровых валют в экспортно-импортных операциях. Однако для этого необходимо создать правовую базу, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.

И Россия, и Иран рассматривают возможность использования цифровых валют для расчетов по экспортно-импортным операциям. Дипломат заявил, что переговоры о заключении конкретных соглашений пока находятся на ранней стадии. Этот вопрос требует экспертных знаний и разработки законодательной базы.

Ранее “Ведомости” сообщили, что Александр Бражников (исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна) заявил, что центральный банк Ирана рассматривает возможность создания некоего персидского токена для использования в торговых расчетах. Он может заменить рубль, доллар и иранский риал. Ожидается, что токен будет поддерживаться золотом, поскольку он является стейблкоином.


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