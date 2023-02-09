 

WhatsApp получит долгожданную функцию

09.02.2023, 10:50, Разное
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В бета-версии WhatsApp iOS появилась возможность конвертировать голосовые сообщения в текст. Об этом пишет WABetaInfo.

Впервые о разработке этого нововведения стало известно в 2021 году. Однако работа над ним продолжалась по неизвестным причинам. Соответствующая функция была обнаружена в тестовой версии WhatsApps iOS под номером 23.3.0.73. Также имеется специальное примечание, объясняющее, почему могут возникать ошибки при транскрибировании. Невозможно распознать речь, или язык транскрипции не соответствует языку, используемому системой.

Как указано в исходных заметках, транскрипция аудиосообщений производится на устройстве. Это означает, что только участники смогут услышать содержание чата. Хотя функция расшифровки аудиосообщений остается в режиме тестирования, неизвестно, когда новая возможность будет доступна в стабильных версиях WhatsApp для Android и iOS.В Telegram есть аналогичная функция, однако она доступна только для платных подписчиков. WhatsApp, вероятно, сделает расшифровку сообщений доступной для всех пользователей после ее появления. Бывший сотрудник “Газеты.Ru” заявил, что в WhatsApp есть возможность публиковать голосовые статусы.


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