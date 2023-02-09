 

Россия нашла способ удвоить производство баранины

09.02.2023, 10:50, Разное
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В Северо-Кавказском федеральном научно-исследовательском аграрном центре с помощью методов генетической селекции определили, как повлиять на мясную продуктивность и рост овец породы манычский меринос.

Как пишет Министерство образования и науки РФ, авторы рассчитывают, что полученные данные позволят увеличить мясную продуктивность тех же животных примерно на 15-20%.Ученые из Северо-Кавказского РАН считают, что перед российским агропромышленным комплексом стоит задача улучшения овцеводства для обеспечения населения высококачественной бараниной. Они считают, что сочетание молекулярно-генетических и искусственных методов разведения может помочь увеличить производство мяса овец. Геномная оценка – это способ повысить успешность селекции и увеличить прибыльность в животноводческой отрасли.

Генетические методы разведения используются для выявления животных, имеющих высокий потенциал развития и роста. В качестве ДНК-маркеров для выявления экономически значимых признаков животных могут использоваться гены гормона роста (GH) и дифференциального фактора роста (9GDF9).Исследователи из Северо-Кавказского ФНАЦ изучили генетическое разнообразие гормонов роста (GH), а также дифференциальных факторов роста (GDF9) и проанализировали ассоциации этих генов с параметрами роста молодняка овец манычской породы мериносов.

“Молекулярно-генетические исследования показали, что существует полиморфизм в локусах генов GH, GDF9. Наиболее частым генотипом GH в популяции овец был гомозиготный АА (59,4%). Гетерозиготный генотип АВ был обнаружен у 30,7% самок. Особи с генотипом ВВ встречаются очень редко – 9,9%”, – говорит Лариса Скорых (доктор биологических наук, главный научный сотрудник отдела разведения овец и коз ФНАЦ Северного Кавказа).

Доминирующим генотипом в полиморфизме GDF9 был гомозиготный генотип GG. Его частота составила 79,1%. АА и AG имели 3,3 и 17,6% соответственно. Эти результаты показывают, что овцы породы манычский меринос имеют полиморфизм в генах гормонов роста и дифференциальных факторов роста. Статистическим и генетическим анализом была определена различная селекционная значимость. Это отражено в уровнях информационного полиморфизма для GDF9 (0,21) и GH (0,38).Авторы утверждают, что результаты данного исследования могут помочь увеличить продуктивность овец на 15-20%. Данная разработка уже внедрена в СПК “Колхоз – племзавод имени Ленина”, овцеводческом хозяйстве в Апанасенковском, Ставропольский край. Ожидается, что к 2023-2024 годам она будет использоваться в других хозяйствах Ставропольского края. Молекулярно-генетические исследования проводились во Всероссийском научно-исследовательском институте овцеводства и козоводства – Северо-Кавказском филиале ФНАЦ. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале “Овцы козы и шерсть”.


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