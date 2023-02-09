Число жертв землетрясения в Турции достигло 12 тыс. 873 человек

Число погибших из-за землетрясения в Турции возросло до 12 тыс. 873 человек, информирует управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Согласно последним данным, число раненых также увеличилось и составило 62 тыс. 937 человек, передает РИА «Новости».

Находящиеся на месте завалов в Турции российские спасатели разобрали и обследовали 95 кв. м, обнаружили тела 15 погибших, одному успели оказать медпомощь, передает ТАСС.

Также продолжается обследование обрушений в сирийском городе Джебла, откуда вывезено 1 тыс. 300 кубометров завалов, найдены 12 тел погибших, одного человека удалось спасти.

Накануне в восточной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,4 баллов.

Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов.

Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.

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