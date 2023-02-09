В Тбилиси назвали «делом чести» отвечать на оскорбления Киева из-за Саакашвили

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «постыдными» призывы Киева передать Украине на лечение ее гражданина, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетнее наказание, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В Бахмут его отправить на лечение? В Киев или во Львов? Это же стыдно. Дело чести для нас отвечать на такие постыдные заявления высокопоставленных украинских чиновников», – сообщил он в интервью «Первому каналу» – Общественному ТВ Грузии.

Он напомнил, что минюст Грузии предложил Саакашвили и его сторонникам пригласить любого зарубежного врача в Тбилиси, но реакции на это не последовало.

Ираклий Кобахидзе отметил, что переведенный из тюрьмы в тбилисскую клинику «Вивамеди» экс-президент Грузии находится в «прекрасных условиях».

По его словам, призывы Украины отправить Саакашвили на лечение в эту страну являются «насмешкой».

Глава правящей партии заявил, что ни один из диагнозов Саакашвили не дает тому права отсрочить отбывание срока.

Он сказал, что бывший президент просто «намеренно сбрасывает вес».

Председатель «Грузинской мечты» также отметил, что семья Саакашвили уже заплатила более 900 тыс. долларов лоббистской компании в США, чтобы добиваться освобождения бывшего президента, но эти усилия оказались тщетными.

Ранее председатель грузинского парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе назвал «оскорбительным» заявление МИД Украины по решению Тбилгорсуда оставить в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Николоз Самхарадзе назвал позицию МИД Украины о «разочаровании» итогом судебного процесса «оскорблением государства и правовой системы Грузии».

Комментируя высказывания украинского внешнеполитического ведомства о том, что власти Грузии «должны немедленно прекратить сводить политические счеты с Саакашвили и передать его Украине», председатель комитета сказал, что такие заявления «противоречат духу дружбы и стратегического партнерства двух стран».

При этом он отметил, что Грузия предпочитает воздерживаться реагировать жестче из-за того, что Украина находится в военной конфронтации с Россией.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Запад превратил симулянта Саакашвили в таран против Грузии.

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