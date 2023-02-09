 

Артиллеристы уничтожили гаубицу «Гвоздика» ВСУ с расчетом под Херсоном

09.02.2023, 10:25, Новости дня
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Артиллеристы уничтожили под Херсоном самоходную гаубицу «Гвоздика» с боекомплектом и расчетом, сообщил осведомленный источник.

Как сообщил источник РИА «Новости», артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ударник была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и трое военных ВСУ, еще двое были ранены.

Ранее российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очакове Николаевской области, уничтожив 14 военнослужащих противника, в том числе британских наемников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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