 

Квартиры до миллиона: где купить девшую недвижимость

09.02.2023, 10:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В России в 2023 году все еще можно найти квартиры стоимостью менее миллиона рублей. К слову, данную категорию недвижимости покупают не обязательно с целью сэкономить. Некоторые граждане рассматривают ее, наоборот, как инструмент инвестиции, например, чтобы отремонтировать “убитое” жилье и перепродать значительно дороже.

Меж тем, найти квартиры, стоимость которых не превышает миллион рублей, не так-то и просто. Очевидно, что встретить их можно только на вторичном рынке недвижимости. Да и там на долю дешевого жилья приходится чуть более четырех процентов от общего числа лотов, выставленных на продажу.

Однако даже в крупных городах России можно встретить данную категорию недвижимости. Лидерами по “миллионникам” являются Челябинск, Омск и Красноярск. При этом на долю каждого из них приходится менее одного процента дешевого жилья.

В Екатеринбурге и Уфе доля квартир дешевле миллиона рублей ниже оной десятой процента. Аналогичная ситуация сложилась в Московской и Ленинградской областях. Однако в столичном регионе данную категорию недвижимости можно найти на расстоянии 100-15 километров от МКАД, уточняет портал URA.RU.

Как отметил риелтор Сергей Зайцев, у подобного жилья есть явные минусы. По его словам, дешевые квартиры продаются либо в пригородах, либо в промышленных районах. Как правило, речь идет о двух– или трехэтажных домах, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, недвижимость менее миллиона рублей может представлять их себя нежилое помещение, в котором “можно жить”. Об этом сообщает телеканал “Царьград”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02.22 / «Сильнее всех пострадали те, кто живет чуть выше прожиточного минимума»

30.06.22 / Обругавшая беглых звезд Поплавская сгребла с россиян кругленькую сумму: Поеду в долгожданный отпуск

07.01.22 / Мнение: Интернет в Африке, массовые фейки о вакцинах и Нассим Талеб о русских ботах

27.07.22 / Прямые рейсы будут выполняться из Сочи в Иорданию

04.10.20 / Мнение: Зачем России нужен Азербайджан?

14.10.22 / Европа укроется от России за «небесным щитом»

25.10.22 / Скандалы: Скандальный технократ

19.12.21 / С 1 января на сервисе Google Drive запретят хранить документы на русском языке

31.12.21 / Алексей Панин показал распухшее после уколов красоты лицо

09.02.22 / Что надо изменить в себе каждому знаку зодиака, чтобы отношения с любимым человеком стали лучше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика