 

Инфляция и вторжение в Украину — социологи выяснили, что сильнее всего тревожит немцев

09.02.2023, 9:27, Разное
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Инфляция и конфликт на Украине вызывают тревогу у более чем 80% населения Германии в возрасте от 16 лет и старше, пишет FAZ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого институтом изучения общественного мнения Allensbach. Возможное увеличение разрыва между богатыми и бедными и неизбежность нового масштабного притока беженцев в Европу беспокоит 57% немцев. Пандемия коронавируса, напротив, тревожит лишь меньшинство.


AP

Конфликт на Украине и рост цен доставляют населению Германии больше беспокойства, чем что-либо ещё. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого институтом изучения общественного мнения Allensbach, пишет Frankfurter Allgemeine.

Изменение климата и отсутствие уверенности в надёжности энергоснабжения по-прежнему беспокоят как минимум каждого второго немца. Инфляция и конфликт на Украине вызывают тревогу у более чем 80% населения в возрасте от 16 лет и старше. 57% жителей Германии выразили обеспокоенность возможным увеличением разрыва между богатыми и бедными и неизбежностью нового масштабного притока беженцев в Европу. Пандемия коронавируса, напротив, беспокоит лишь меньшинство.

«Отчёт по безопасности 2023», который институт изучения общественного мнения Allensbach совместно с Центром стратегии и высшего управления представил во вторник в Берлине, содержит информацию по многим актуальным темам. Самую большую угрозу глобальной безопасности население Германии видит в России. На вопрос, какая страна, вероятно, будет представлять наибольшую угрозу миру в ближайшие годы, 82% опрошенных указали Россию. 60% респондентов также назвали Китай. 52% населения рассматривают в качестве серьёзной угрозы и Северную Корею.

До начала конфликта на Украине 24 февраля 2022 года восприятие РФ было иным. В 2021 году только 32% населения в возрасте 16 лет и старше считали Россию серьёзной угрозой. Этот показатель для Китая в то время составлял 46%. 58% видели опасность в Северной Корее.  

Результаты «Отчёта по безопасности» показывают, что спустя более чем три десятилетия после воссоединения Германии взгляды восточных и западных немцев всё ещё сильно различаются. Если в Западной Германии каждый второй (50%) считает США надёжным союзником, то на востоке страны такое мнение разделяет каждый четвёртый (26%). Доля восточных немцев, воспринимающих Россию как серьёзную угрозу миру, на Востоке ниже (73%), чем на Западе, где такой точки зрения придерживаются 84% опрошенных.

Готовность исполнить свой долг перед союзниками по НАТО и отправить свои войска на защиту другой страны в случае нападения также значительно менее выражена на Востоке, чем на Западе. 48% западных немцев считают, что Германия будет обязана принять участие в такой военной операции. На востоке страны так думают только 30% опрошенных. По всей Германии этот показатель составляет 45%. 35% опрошенных сказали, что Германии лучше «не вмешиваться». Каждый пятый признался, что затрудняется ответить на этот вопрос.

«Тот факт, что среди немцев нет чёткой приверженности союзническим обязательствам в рамках НАТО, шокирует. Партнёры по НАТО, особенно на востоке, будут смотреть на это отсутствие солидарности среди населения Германии с беспокойством и непониманием и потребуют от немецких политиков чёткой приверженности», — заявил соавтор исследования Клаус Швайнсберг, передаёт Frankfurter Allgemeine.


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