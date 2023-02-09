 

Институт экономики роста им. Столыпина разработал новые вагоны для РЖД

09.02.2023, 9:33, Разное
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Расположенный в Москве Институт экономики роста им. П.А. Столыпина разработал новый дизайн интерьеров для пассажирских вагонов.

Разработкой уже заинтересовались «Российские железные дороги». По предварительным данным, госкорпорация намерена заключить с институтом контракт на сумму около 5 млрд рублей.

– Новый дизайн призван оптимизировать внутреннее пространство вагона и позволить перевозить как можно большее количество пассажиров на дальние расстояния, – говорится на сайте института.

По данным источников ИА «Панорама», новые вагоны будут курсировать по Транссибу. В частности, первые рейсы поездов в Красноярск, Магадан и Норильск будут совершены уже в 2025 году.

Вагоны будут полностью сделаны из российских комплектующих. В салоне вместе с сидениями появятся стоячие места. Таким образом за счет увеличения количества посадочных мест будет решен вопрос дефицита билетов в пиковые даты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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